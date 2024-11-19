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Хорошо составлена избирательная программа: чего не хватает «Плану стойкости» Зеленского

План стойкости напоминает предвыборную программу, хотя президент заявил, что выборов во время войны не будет

19 ноября 2024, 14:40
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде внутренний план стойкости из 10 пунктов на 1000 день российско-украинской войны.

Хорошо составлена избирательная программа: чего не хватает «Плану стойкости» Зеленского

Владимир Зеленский

Как отметил политтехнолог Олег Постернак, этот документ больше похож на хорошо составленную избирательную программу, но как раз Зеленский в выступлении отрицает слухи о выборах, заявив, что они пройдут после справедливого мира. Так или иначе, добавил эксперт, это не снимает открытую подготовку к выборам, в которую включились как "Слуги народа", так и оппозиционные партии, особенно на местном уровне.

"Польза этого документа хотя бы в том, что власть вышла со своим очертанием будущего, которого действительно не хватало обществу. Другое дело, что в этом документе не нашлось более продуманных инициатив, например, по демографической политике, решению жилищной проблемы, борьбе с коррупцией и тому подобное", — отметил Постернак.

План стойкости состоит из 10 направлений – единство, фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет, политика героев.

По словам эксперта, направления определены верно, правда туда стоило бы добавить образование и науку, ведь это фундамент прогресса и развития. Кроме того, он назвал хорошими инициативы по ветеранской политике, в частности, вопросы реабилитации, обеспечения квартирами, рекрутинга ветеранов на должности государственной службы, введения должностей помощников ветеранов и т.д.

"Кроме удачного программного новоязыка и инновационной лексики (технологическая ставка, "культурный Рамштайн", "министерство объединения" и т.п.), заметно, что программа действий власти пока рамочная, фрагментарная и потребует наполнения под обстоятельства", — подытожил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Зеленский презентовал в Верховной Раде план устойчивости Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid0iNGD5mxWhsq7UEbFedSrd1vRzmFymWnNinUuWetB8rgqrEVrLAjvSn5VvT1WrzJtl
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