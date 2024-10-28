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Грязные манипуляции «непрофессионального правительства»: в ВР отреагировали на раздачу денег из бюджета

Раздача «Вовиной тысячи» является следствием непрофессиональных действий правительства, которое неправильно сформировало бюджет и теперь спасает деньги от «сгорания»

сегодня, 10:12
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Ткачик Олеся

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев уточнил, что средства, которые будут выделены каждому украинцу, речь идет о тысяче гривен, будут перенаправлены из тех программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года.

Грязные манипуляции «непрофессионального правительства»: в ВР отреагировали на раздачу денег из бюджета

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"Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, ведь эти средства выделены нашими донорами в наш бюджет, и там есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы", — сказал замминистра.

На это заявление отреагировал народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, речь идет о том, что правительство просто банально непрофессионально сформировало бюджет и не успело "освоить" десятки миллиардов средств на какие-то ненужные бюджетные программы.

"В результаты эти средства просто спасают в аварийном порядке, потому что согласно бюджетному кодексу они бы просто сгорели. То есть вернулись бы на счета Госказначейства. А раздать их людям можно достаточно быстро. То есть очевидна банальная профнепригодность", – отметил Кучеренко.

При этом нардеп убежден, что заявления о невозможности направить эти средства на нужды ВСУ являются банальной манипуляцией. По его словам, деньги в общем фонде бюджета "не маркированы" и нельзя определить – это деньги доноров или деньги налогоплательщиков.

"Просто изначально нужно было их планировать для ВСУ и, например, закупить дроны, которых катастрофически не хватает сейчас на линии фронта. А теперь даже если тысячи патриотических украинцев захотят перечислить свою тысячу на нужды ВСУ, эти средства будут рассеяны и, к сожалению, использованы не очень эффективно", — отметил нардеп.

Впрочем, нардеп признал, что такая инициатива с раздачей тысячи гривен является едва ли не единственной возможностью для украинцев хоть как-то исправить ошибки "наиболее непрофессионального правительства всех времен независимости Украины" и хоть как-то помочь ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в декабре каждый украинец может получить тысячу гривен из бюджета.




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Источник: https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid02KGncTn3XdZGqjLAoJVMDZ4p6RW9H6dpYV5UyPrcY72knzzge8vDucwmPaKwiTr77l
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