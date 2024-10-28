Грязные манипуляции «непрофессионального правительства»: в ВР отреагировали на раздачу денег из бюджета

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев уточнил, что средства, которые будут выделены каждому украинцу, речь идет о тысяче гривен, будут перенаправлены из тех программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года.

Тысяча гривен от Зеленского

"Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, ведь эти средства выделены нашими донорами в наш бюджет, и там есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы", — сказал замминистра.

На это заявление отреагировал народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, речь идет о том, что правительство просто банально непрофессионально сформировало бюджет и не успело "освоить" десятки миллиардов средств на какие-то ненужные бюджетные программы.

"В результаты эти средства просто спасают в аварийном порядке, потому что согласно бюджетному кодексу они бы просто сгорели. То есть вернулись бы на счета Госказначейства. А раздать их людям можно достаточно быстро. То есть очевидна банальная профнепригодность", – отметил Кучеренко.

При этом нардеп убежден, что заявления о невозможности направить эти средства на нужды ВСУ являются банальной манипуляцией. По его словам, деньги в общем фонде бюджета "не маркированы" и нельзя определить – это деньги доноров или деньги налогоплательщиков.

"Просто изначально нужно было их планировать для ВСУ и, например, закупить дроны, которых катастрофически не хватает сейчас на линии фронта. А теперь даже если тысячи патриотических украинцев захотят перечислить свою тысячу на нужды ВСУ, эти средства будут рассеяны и, к сожалению, использованы не очень эффективно", — отметил нардеп.

Впрочем, нардеп признал, что такая инициатива с раздачей тысячи гривен является едва ли не единственной возможностью для украинцев хоть как-то исправить ошибки "наиболее непрофессионального правительства всех времен независимости Украины" и хоть как-то помочь ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в декабре каждый украинец может получить тысячу гривен из бюджета.



