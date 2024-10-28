Грязные манипуляции «непрофессионального правительства»: в ВР отреагировали на раздачу денег из бюджета

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Ткачик Олеся
Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев уточнил, что средства, которые будут выделены каждому украинцу, речь идет о тысяче гривен, будут перенаправлены из тех программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года.
Тысяча гривен от Зеленского
На это заявление отреагировал народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, речь идет о том, что правительство просто банально непрофессионально сформировало бюджет и не успело "освоить" десятки миллиардов средств на какие-то ненужные бюджетные программы.
При этом нардеп убежден, что заявления о невозможности направить эти средства на нужды ВСУ являются банальной манипуляцией. По его словам, деньги в общем фонде бюджета "не маркированы" и нельзя определить – это деньги доноров или деньги налогоплательщиков.
Впрочем, нардеп признал, что такая инициатива с раздачей тысячи гривен является едва ли не единственной возможностью для украинцев хоть как-то исправить ошибки "наиболее непрофессионального правительства всех времен независимости Украины" и хоть как-то помочь ВСУ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в декабре каждый украинец может получить тысячу гривен из бюджета.
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