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Главная Новости Политика Украины 2024 Гончаренко в Верховной Раде крайне резко ответил на условия Путина по поводу войны в Украине
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Гончаренко в Верховной Раде крайне резко ответил на условия Путина по поводу войны в Украине

Алексей Гончаренко, употребляя брань, прокомментировал заявление Путина, в котором российский диктатор выставил условия для окончания войны в Украине.

сегодня, 15:08
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат Алексей Гончаренко выступил в Верховной Раде, где резко отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина по поводу условий России для начала мирных переговоров об окончании войны в Украине.

Гончаренко в Верховной Раде крайне резко ответил на условия Путина по поводу войны в Украине

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Депутат эмоционально выразился, употребляя брань во время выступления с трибуны Верховной Рады. Гончаренко заявил, что Украина доберется до всех российских руководителей, поддерживающих войну и российскую агрессию против Украины.

"Я хочу всем этим негодяям ответить. Как депутат Верховной Рады, которого они к 10 годам приговорили: "Идите на х*й, клоуны!". Я хочу сказать Володину, Путину и всей этой шобле, которые ставят нам какие-то ультиматумы: "Мы не просто вас посадим, мы вас повесим на столбах. Мы до всех доберемся за все то, что вы сделали с нашим государством". И вы это запомните", – сказал Гончаренко.

Просмотреть ответ Гончаренко на условия Путина можно ниже:

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин перед началом Саммита мира в Швейцарии назвал условия России по прекращению огня и последующему окончанию войны в Украине. Основными требованиями Путина стали безъядерный и нейтральный статус Украины. Кроме того, глава Кремля заявил, что Украина должна отказаться от пяти областей, частично или полностью находящихся под российской оккупацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Гончаренко отреагировал на информацию о своем заочном осуждении в России на 10 лет.

Также "Комментарии" писали о том, что Гончаренко рассказал, как Украина будет рассчитываться с США за помощь в войне против России.



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