Фицо рассказал о тайном и "абсурдном" соглашении, которое предлагал Зеленский: Politico

Решение Украины не продолжать транзит российского газа ГТС вызвало бурную реакцию у чиновников Словакии. Они стремятся и дальше получать дешевый российский газ.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сделал ему секретное предложение, пишет издание Politico.

По данным издания, премьер-министр Словакии Роберт Фицо был среди тех, кто выступал на саммите лидеров НАТО за продолжение транзита российского газа.

Зеленский раскритиковал Словакию, сказав: "Немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".

Позже, как сообщает Politico, Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского ему за закрытыми дверями были "абсурдными", и предположил, что Украина позволяет себе нанести ущерб экономике члена ЕС.

"Потрясающее заявление: Фицо сказал, что после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия может терять около 500 млн евро платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал ли я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, сказал “никогда”, — сообщает издание.

Также отмечается, что издание обратилось к пресс-секретарю Зеленского, чтобы получить комментарий (и подтвердить, действительно ли украинский президент сделал такое предложение), но не получило ответа на момент публикации.

Напомним, что прекращение транзита российского газа будет дорого стоить украинцам. Народный депутат Алексей Кучеренко, как писал портал "Комментарии", рассказывал, что за содержание ГТС так или иначе заплатят украинцы.



