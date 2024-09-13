F-16 в украинском небе станет больше: Умеров провел разговор с министром обороны Румынии

Усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов обсудил накануне министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром.

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Министр обороны отметил, что в скором времени Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии.

"Поблагодарил румынского коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО.

Договорились продолжать сотрудничество. Планирую свой визит в Румынию", – отметил Умеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР уничтожили российский самолет над Черным морем (ВИДЕО)

В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Сообщается, что упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка вкс рф, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму. оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27. В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженной в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ. Видео и сколько стоит такой самолет – смотрите по ссылке.