«ЕС» угрожают заблокировать трибуну Рады из-за Безуглой. Нардеп ответила депутатам Порошенко

Фракция "Европейская солидарность" готова заблокировать трибуну Верховной Рады, чтобы добиться отзыва нардепа Марьяны Безуглой из комитета нацбезопасности. Об этом заявила нардеп Ирина Геращенко. Более того, по ее словам, это требование было озвучено на согласительном совете.

Марьяна Безуглая

На эту информацию отреагировала Безуглая. По ее словам, "Европейская солидарность" не блокирует трибуну, например, чтобы помочь принятию реформы СБУ, изменению устава ВСУ, принятию закона о военной полиции или оружии.

" Они не настаивали на исключении из Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Левочкина (добывалось этого несколько месяцев, их устраивало), Требушкина (мэр Покровская, сбежал сам), людей Богуслаева, антимайдановцев и других странных персонажей (до сих пор в Комитете). Молчали о разоблачении информации о секретарше председателя Комитета с российским паспортом, которая имела 4 года доступ ко всей корреспонденции Завитневича, включая закрытые документы для служебного пользования (ДСК). Защищают всех без исключения генералов. Безуглая им мешает. Ага", — написала в Facebook нардеп.

Впрочем, Геращенко заявила, что "Европейская солидарность" всегда добивалась увольнения из комитетов депутатов, прошедших в парламент от запретной ОПЗЖ.

Примечательно , вчера на согласительном все фракции поддержали требования военных отозвать Марьяну из комитета, который она использует для дискредитации военных. Резко и категорически против выступили только представители ОПЗЖ! – заявила Геращенко.

При этом она признала, что в критике Безуглой в адрес состояния армии есть часть истины.

"Единственное, адресат не тот. Она все время забывает о роли Верховного главнокомандующего и его вице-президента во всем, что сейчас происходит с ВСУ и со страной. По московским попам дожали, по Марьяне тоже дожмем. Мы никому не дадим дискредитировать украинскую армию. К военно-политическому руководству вопросов очень много. Их тоже зададим, когда придет время", — заявила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Безуглу неоднократно подозревали в том, что она обнародует конфиденциальную информацию. Пожалуй, последней каплей стало то, что она рассказала, по ее мнению, Украина потеряла свой первый F -16 .



