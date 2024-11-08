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Ермак жестко поставил на место Шевченко: что заявил глава ОП

Интересы РФ не имеют места в Верховной Раде»: Ермак резко ответил Шевченко

сегодня, 13:42
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Черновалова Кристина

Нардеп Евгений Шевченко призвал президента Владимира Зеленского к диалогу с Россией, намекая, что для этого главе государства придется уступить должность. Заявление депутата вызвало жесткую реакцию со стороны Офиса президента, обвинившего Шевченко в поддержке интересов РФ.

Ермак жестко поставил на место Шевченко: что заявил глава ОП

Резкий ответ Ермака на заявление Шевченко

В своем обращении Шевченко отметил, что политическая ситуация в мире изменилась после победы Дональда Трампа, поэтому Украине следует изменить подход в отношениях с Москвой.

“Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу, если что. Снова уезжаю в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", — заявил Шевченко, обращаясь к Зеленскому.

Депутат намекнул, что отказ от диалога с Россией может поставить под угрозу поддержку западных партнеров, что, по его мнению, требует от президента смелых решений.

Ермак жестко поставил на место Шевченко: что заявил глава ОП - фото 2

Эта позиция стала предметом острой критики со стороны руководителя Офиса президента Андрея Ермака, призвавшего депутатов не путать национальные интересы с личными амбициями.

Ермак заявил, что любые призывы к переговорам с Россией в разгар конфликта могут нанести вред стране.

“Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы = поражение Украины, то они совершают большую ошибку в интересах России. План победы Украины, Формула мира – это путь к справедливости", — подчеркнул Ермак.
Ермак жестко поставил на место Шевченко: что заявил глава ОП - фото 3



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