Ермак жестко поставил на место Шевченко: что заявил глава ОП

Нардеп Евгений Шевченко призвал президента Владимира Зеленского к диалогу с Россией, намекая, что для этого главе государства придется уступить должность. Заявление депутата вызвало жесткую реакцию со стороны Офиса президента, обвинившего Шевченко в поддержке интересов РФ.

Резкий ответ Ермака на заявление Шевченко

В своем обращении Шевченко отметил, что политическая ситуация в мире изменилась после победы Дональда Трампа, поэтому Украине следует изменить подход в отношениях с Москвой.

“Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу, если что. Снова уезжаю в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", — заявил Шевченко, обращаясь к Зеленскому.

Депутат намекнул, что отказ от диалога с Россией может поставить под угрозу поддержку западных партнеров, что, по его мнению, требует от президента смелых решений.

Эта позиция стала предметом острой критики со стороны руководителя Офиса президента Андрея Ермака, призвавшего депутатов не путать национальные интересы с личными амбициями.

Ермак заявил, что любые призывы к переговорам с Россией в разгар конфликта могут нанести вред стране.

“Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы = поражение Украины, то они совершают большую ошибку в интересах России. План победы Украины, Формула мира – это путь к справедливости", — подчеркнул Ермак.