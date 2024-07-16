Ермак заговорил о «единстве нации»: какие вызовы стоят перед Украиной

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Ткачик Олеся
Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что победить врага можно только тогда, когда все объединены.
Андрей Ермак
По его словам, враг мечтает расколоть украинцев, чтобы в таких условиях одержать над ними победу.
Он призвал отказаться от иллюзий, чтобы одержать победу в сложной войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные также убеждены в том, что силой Путин Украину не захватит. В частности, по словам Петра Шукнилова, учитывая темпы продвижения, врагу понадобится 20 лет только для того, чтобы захватить Донецкую область.
Именно поэтому, говорит военный, Путин будет делать ставку на терроризм, нагнетание, ИПСО. Его задача заставить нас изнутри спорить друг с другом. Чтобы мы потребовали от власти мира любой ценой. Чтобы мы не хотели сопротивляться. Чтобы мы сдались под тяжестью обстоятельств, которые нам создают русские, заявил военный. При этом известно, что сейчас снова подняли тему мирных переговоров с РФ и даже мира на любых условиях.
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