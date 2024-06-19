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Главная Новости Политика Украины 2024 Ермак считает приемлемым привлечение России к переговорам о мире
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Ермак считает приемлемым привлечение России к переговорам о мире

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Андрея Ермака, Украина может пригласить РФ на следующие мирные переговоры

сегодня, 21:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украина может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами, направленную на разработку формулы предстоящих переговоров, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак считает приемлемым привлечение России к переговорам о мире

Андрей Ермак

Агентство отмечает, что Кремль неоднократно выражал свою незаинтересованность в украинском плане завершения войны, однако Ермак считает возможным участие террористически России.

Рабочие группы готовят детали для последующих встреч после саммита мира в Швейцарии, хотя конкретные даты этих встреч еще не определены.

Журналисты подчеркивают, что на первом Саммите Украина не смогла заручиться глобальной поддержкой, то есть не достигла своей ключевой цели. Рабочие группы будут работать над планом для встречи стран в рамках уже второго саммита. Ермак заявил, что в Украине считают, что на переговоры можно будет пригласить представителя России.

Украинская "формула мира" предусматривает вовлечение России в переговоры как конечную цель, но только после того, как мировые лидеры поддержат требования Киева о выводе российских войск со всей территории Украины и признании ее суверенных границ.

Однако сопротивление стран "Глобального Юга" и Китая дало понять Банковой, что саммит без участия России может потерпеть неудачу, указывает издание.

Журналисты также вспоминают слова представителя Саудовской Аравии, который на Саммите мира сказал Владимиру Зеленскому, что Украина должна быть готова к "тяжелым компромиссам", чтобы "положить конец конфликту".

При этом Ермак охарактеризовал первую встречу как "успешную" и надеется, что второй саммит будет "успешнее" и поможет завершить войну и урегулировать другие кризисы. По его словам, Украина смотрит на все "реалистично".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР раскритиковали украинские власти за то, что они возлагают слишком большие надежды на Китай.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-19/ukraine-open-to-see-russia-at-next-summit-zelenskiy-key-aide-yermak-says?srnd=politics-vp
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