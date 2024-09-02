Ермак придумал «дьявольский план», как устранить конкурентов: о чем речь

Президент Владимир Зеленский на первый взгляд сделал непонятное заявление относительно "подвигов" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, говорит политолог Виктор Небоженко. По его словам, речь идет о якобы его "подвигах", когда он спасал президента, якобы спасая его от чеченцев.

Андрей Ермак

"Сама идея столкнуть адвокатскую мафию Татарова с чеченской мафией это, наверняка, дьявольский план Ермака фаворита и друга, а не "слуги президента", которому очень не нравится, что кроме него в "тени" президентской власти выросла еще одна грозная башня Офиса президента- тандем Татарова — Малюка. Ермак проглядел опасное усиление тандема Татарова-Малюка, который будет очень трудно сковырнуть и заменить более преданными чиновниками", — говорит Небоженко.

По его словам, это еще не острый конфликт, но все будет решать Зеленский, кто ему нужнее в борьбе за сохранение власти, а кто ему милее.

"А может быть Зеленский просто стравливает своих ближайших друзей, чтобы заставить их быть ему более верными, — ведь впереди одни неприятности", — отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский заявил, что советник Офиса президента Олег Татаров вместе с действующим руководителем СБУ Василием Малюком "убивали чеченцев" в Киеве. Глава государства заявил, что, например, глава его Офиса Андрей Ермак, занимался подготовкой саммита мира. "Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили русские?" – заявил Зеленский.

При этом известно, что Татаров имеет неоднозначную репутацию. Антикоррупционеры имеют к нему ряд вопросом и считают, что Зеленский должен его уволить.







