Эксперт: Партия Порошенко, выступая против ратификации Римского устава, играет на руку Кремлю

Ратификация Римского устава Международного уголовного суда поможет Украине эффективнее "догонять" Россию за военные преступления, геноцид и преступления против человечности. А партия Петра Порошенко, выступающая против ратификации, таким образом играет на руку Кремлю, заявил политолог Петр Олещук.

Партия Порошенко

"Не успела Верховная Рада начать детальное рассмотрение законопроекта о ратификации Римского устава, как команда Порошенко начала разгонять измену. Повылезали разные партийные "эксперты", которые в один голос говорят "не ко времени", "сейчас другие приоритеты", "жили же как-то и без устава", "выиграйте сначала войну" и т.д", — отметил Олещук.

По его словам, ратификация Римского устава – это историческое решение для Украины, ведь нужно использовать весь арсенал международных правовых средств, чтобы наказать Россию за ее преступления: "россияне требовали от нас отозвать признание юрисдикции МКС и не ратифицировать Римский устав. Если Россия против – это самый лучший аргумент "за". А те, кто начинает вокруг этой темы, политические игрища – либо играют на руку кремля, либо настолько недалеки, что не понимают, что кремль играет их".

Олещук опроверг аргументы представителей партии Порошенко, которые говорят, что якобы после ратификации МКС сможет судить украинских военных. Он отметил, что МКС уже 10 лет имеет право это делать, поскольку в 2014 и 2015 годах Верховная Рада дважды признавала юрисдикцию суда на всей территории Украины, сначала о преступлениях против человечности, впоследствии – о военных преступлениях.

"Ратификация устава является требованием в Соглашении об ассоциации с ЕС. Кстати, все члены Европейского Союза — участники МКС", – подчеркивает политолог.

Кроме того, добавляет политолог, она даст Украине в МКС не только обязанности, но и права влиять на выбор судей и прокурора МКС, выдвигать своего судью и голосовать за бюджет суда.

"Ратификация устава нужна нам, чтобы не выглядеть непоследовательными на международной арене. Как-то удивительно требовать от других стран выполнить ордер МКС на арест Путина и российских генералов, но самим не ратифицировать устав", – напоминает политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Зеленский предложил Раде ратифицировать римский устав.



