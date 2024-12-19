Эксперт объяснил, почему Порошенко только на словах выступает против Бойко

Несмотря на публичную критику и требования отозвать нардепа Юрия Бойко из парламентского комитета, Петр Порошенко и фракция "Европейской солидарности" на самом деле своими действиями фактически поддержали промосковского политика. Об этом сообщает политический эксперт Петр Олещук, отмечая, что у Бойко и Порошенко есть давняя и тесная история взаимоотношений.

Петр Порошенко

"Они плодотворно сотрудничали в одном правительстве Азарова времен Януковича. Оба были хорошими коллегами. Порошенко – министром экономики, а Бойко – министром энергетики. Затем Бойко вместе с Порошенко шагали бок о бок всю каденцию Петра Алексеевича: оба жали руку и обнимали путина; оба работали с Россией или на Россию; оба антилидера народных симпатий – согласно разным социсследованиям, больше украинцы ненавидят только россиян; оба были или являются прихожанами УПЦ МП", — отмечает Олещук.

Кроме того, эксперт также рассказал о регулярном появлении Бойко на телеканале "Прямой", который принадлежит Порошенко.

"Юрий Бойко, недавно публично поддерживавший россию, был частым гостем на канале Порошенко "Прямой"! Он там фактически прописался. Порошенко поддержал Бойко, потому что их многое связывает, в том числе с Россией. И даже тысячи смертей украинцев от рук россиян на эти отношения не повлияли. Поэтому, активно рву вышиванку на своей груди и критикуя Бойко, Петр Порошенко действительно в очередной раз признается перед всей страной в своих тесных контактах с Москвой", — резюмирует Олещук.

Он напоминает, что провалили первое голосование за исключение Бойко из комитета ВР именно те, кто громче всех кричал: "Долой агентов кремля!".

"40% фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" не поддержала отзыв из комитета адепта русского мира. Сам Петр Алексеевич сначала распинался за трибуной за отзыв Бойко, а когда дело дошло до дела – за отзыв Бойко не голосовал. Почти половина фракции "Евросолидарность" тоже спасла экс-лидера ОПЗЖ от изгнания из комитета", — пишет Петр Олещук.

Следует отметить, что нардепы со второй попытки после огласки и на следующий день поддержали отзыв Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко якобы пытался сорвать голосование за отзыв Бойко из комитета по правам человека.



