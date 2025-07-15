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Экс-слуга народа стала соратницей Тимошенко в парламенте

Нардеп Буймистер вошла во фракцию "Батькивщина"

15 июля 2025, 17:05
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Кравцев Сергей

С началом большой войны в Украине политический маятник практически замер, а с ним и пикантные подробности с кулуаров парламента. Но все же в последнее время политические процессы в стране несколько оживились. В частности, папарацци с балконов Верховной Рады засняли Людмилу Буймистер, которая заплела тугие косы в духе Юрского периода и вступила в партию "Батькивщина". 

Экс-слуга народа стала соратницей Тимошенко в парламенте

Бывшая "слуга" Буймистер вошла во фракцию Батькивщина

С 2024 года народный депутат Людмила Буймистер была внефракционной и вот сейчас приняла решение войти во фракцию "Батькивщина".

Согласно информации сайта Верховной Рады, по состоянию на 15 июля во фракции "Батькивщина" 24 народных депутата. 

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Экс-слуга народа стала соратницей Тимошенко в парламенте - фото 2



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