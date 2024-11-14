Дубинский пообещал Шевченко защиту: Бояться СИЗО не надо, заезжай

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Ткачик Олеся
Народный депутат Евгений Шевченко, обвиненный в государственной измене, через соцсети обратился к Александру Дубинскому.
Евгений Шевченко
Политику ответил Дубинский и отметил, что на самом деле нужно бояться "физического уничтожения", а не СИЗО и пообещал его защиту.
Такую переписку не понял военный Александр Карпьюк. По его словам, удивительно, что политики не понимают того, что сейчас происходит. Военный отметил, что сейчас идет война, впрочем, когда она закончится, мужчины и женщины вернутся из армии. Многие из них будут взбешены, ведь часть из них будет искалечена, часть из них вероятно потеряла семью.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата Украины Евгения Шевченко.
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