Дубинский пообещал Шевченко защиту: Бояться СИЗО не надо, заезжай

Народный депутат Евгений Шевченко, обвиненный в государственной измене, через соцсети обратился к Александру Дубинскому.

Евгений Шевченко

"Саша Дубинский, готовься меня встречать. Придется теперь вместе посидеть в СИЗО. Политика она такая", — написал Шевченко.

Политику ответил Дубинский и отметил, что на самом деле нужно бояться "физического уничтожения", а не СИЗО и пообещал его защиту.

"Женя, бояться СИЗО не надо. Надо бояться, что этот режим отдаст команду малюкам, сухачевым и другим – силой, то есть физически закрыть рот тем, кто говорит правду. В СИЗО убережем. Заезжай", — говорится в сообщении на странице Дубинского.

Такую переписку не понял военный Александр Карпьюк. По его словам, удивительно, что политики не понимают того, что сейчас происходит. Военный отметил, что сейчас идет война, впрочем, когда она закончится, мужчины и женщины вернутся из армии. Многие из них будут взбешены, ведь часть из них будет искалечена, часть из них вероятно потеряла семью.

"Эти люди вернутся, и их масса будет такой, что государственные институты не смогут их задавить. Только договориться. И на первое время у них будут два критерия, это "свой" или "чужой". Не понимаю, насколько нужно этого не понимать и верить в то, что придет кто-то и защитит тебя от прошедшего эту войну, поэтому ты можешь размахивать перед ними красной тряпкой", — отметил военный, комментируя переписку Шевченко и Дубинского.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата Украины Евгения Шевченко.



