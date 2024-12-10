logo

BTC/USD

97436.07

ETH/USD

3749.10

LTC/USD

113.62

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Действительно ли Зеленский хотел унизить Трампа обращением к Байдену
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Зеленский хотел унизить Трампа обращением к Байдену

Владимир Зеленский во время обращения к Джо Байдену заявил, что с Дональдом Трампом "нет смысла" говорить.

сегодня, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нет смысла" обсуждать с Трампом вопрос приглашения в НАТО, ведь он еще не находится в должности президента США. Некоторые аналитики считают, что таким образом Зеленский попытался унизить Трампа, однако политический обозреватель Роман Шрайк предположил, что президент Украины "пытался отмазать" Дональда Трампа.

Действительно ли Зеленский хотел унизить Трампа обращением к Байдену

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters/Общественное

Роман Шрайк в Telegram высказался по поводу слов Зеленского о Трампе, которые могли быть восприняты попыткой оскорбить избранного президента США.

"Я вижу примерно все неправильно поняли слова Зеленского о Трампе. Он не хотел его унизить. Напротив, он его так пытался отмазать. Зеленский говорит – я буду просить у Байдена содействовать приглашению Украины в НАТО", — пишет Шрайк.

Как объясняет политический обозреватель, Зеленский указал важный фактор в своем обращении, ведь еще не состоялась инаугурация Трампа и до 20 января президентом США будет оставаться Джо Байден. Однако Шрайк отмечает, что такие обстоятельства не помешали Зеленскому обсуждать с Трампом возможности переговоров по окончании войны.

"Я хотел обратить внимание как раз на это противоречие… Суть в том, что Зеленский понимает, что Трамп против Украины в НАТО это прямо противоречит мирному плану его советников, предлагающих отложить вопрос вступления лет на 20. Поэтому Зеленский сваливает вопрос на Байдена. А чтобы мнение о позиции Трампа по поводу Украины в НАТО не появилось, Зеленский сразу же прибивает ее в зародыше — нет полномочий", — оценивает ситуацию политический обозреватель.

Шрайк добавляет, что в реальности приглашение в НАТО для Украины "пока не будет", а изменения, возможно, произойдут после инаугурации, и то если "состоятся какие-то чудеса".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на призыв Трампа по поводу немедленного прекращения огня и начала переговоров.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, где он рассказал Трампу и Макрону, что нужно сделать с Путиным для окончания войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ShrikeNews/19035
Теги:

Новости

Все новости