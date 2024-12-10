Действительно ли Зеленский хотел унизить Трампа обращением к Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нет смысла" обсуждать с Трампом вопрос приглашения в НАТО, ведь он еще не находится в должности президента США. Некоторые аналитики считают, что таким образом Зеленский попытался унизить Трампа, однако политический обозреватель Роман Шрайк предположил, что президент Украины "пытался отмазать" Дональда Трампа.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters/Общественное

Роман Шрайк в Telegram высказался по поводу слов Зеленского о Трампе, которые могли быть восприняты попыткой оскорбить избранного президента США.

"Я вижу примерно все неправильно поняли слова Зеленского о Трампе. Он не хотел его унизить. Напротив, он его так пытался отмазать. Зеленский говорит – я буду просить у Байдена содействовать приглашению Украины в НАТО", — пишет Шрайк.

Как объясняет политический обозреватель, Зеленский указал важный фактор в своем обращении, ведь еще не состоялась инаугурация Трампа и до 20 января президентом США будет оставаться Джо Байден. Однако Шрайк отмечает, что такие обстоятельства не помешали Зеленскому обсуждать с Трампом возможности переговоров по окончании войны.

"Я хотел обратить внимание как раз на это противоречие… Суть в том, что Зеленский понимает, что Трамп против Украины в НАТО это прямо противоречит мирному плану его советников, предлагающих отложить вопрос вступления лет на 20. Поэтому Зеленский сваливает вопрос на Байдена. А чтобы мнение о позиции Трампа по поводу Украины в НАТО не появилось, Зеленский сразу же прибивает ее в зародыше — нет полномочий", — оценивает ситуацию политический обозреватель.

Шрайк добавляет, что в реальности приглашение в НАТО для Украины "пока не будет", а изменения, возможно, произойдут после инаугурации, и то если "состоятся какие-то чудеса".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на призыв Трампа по поводу немедленного прекращения огня и начала переговоров.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, где он рассказал Трампу и Макрону, что нужно сделать с Путиным для окончания войны.