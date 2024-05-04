Министр обороны Рустем Умеров продолжает ходить на работу, никаких разговоров в Минобороны о его возможном увольнении никто не ведет, заявила советница заместителя министра обороны Украины Дана Яровая.

Умеров пока остается министром обороны. Фото из открытых источников

"Я не слышала внутри Министерства обороны никаких разговоров об увольнении Рустема Умерова. Он ходит на работу и дальше работает. То есть, он всегда на своем рабочем месте. Впрочем, слухи о его увольнении я слышу уже в течение нескольких месяцев", — рассказала Дана Яровая.

Советница также рассказала, что за два года полномасштабного вторжения РФ Минобороны стало очень токсичным местом, а потому министерство пытается принимать положительные решения, чтобы восстановить доверие общества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".