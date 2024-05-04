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Действительно ли Умеров может остаться без должности: что говорят в Минобороны

В Минобороны прокомментировали слухи о возможном увольнении Умерова

сегодня, 21:03
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министр обороны Рустем Умеров продолжает ходить на работу, никаких разговоров в Минобороны о его возможном увольнении никто не ведет, заявила советница заместителя министра обороны Украины Дана Яровая.

Действительно ли Умеров может остаться без должности: что говорят в Минобороны

Умеров пока остается министром обороны. Фото из открытых источников

"Я не слышала внутри Министерства обороны никаких разговоров об увольнении Рустема Умерова. Он ходит на работу и дальше работает. То есть, он всегда на своем рабочем месте. Впрочем, слухи о его увольнении я слышу уже в течение нескольких месяцев", — рассказала Дана Яровая.

Советница также рассказала, что за два года полномасштабного вторжения РФ Минобороны стало очень токсичным местом, а потому министерство пытается принимать положительные решения, чтобы восстановить доверие общества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dWbN8wNJUBY
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