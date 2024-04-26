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Главная Новости Политика Украины 2024 Действительно ли Синегубов рекомендует служащим бежать из Харькова. Шокирующие подробности
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Действительно ли Синегубов рекомендует служащим бежать из Харькова. Шокирующие подробности

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, якобы на совещаниях рекомендует чиновникам бежать из города, сообщает в Фейсбуке волонтер Роман Доник. Также якобы он принимает странные решения по поводу военных

сегодня, 18:47
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Харькове начали распространять слухи, что глава ВГА Олег Синегубов распорядился готовить эвакуацию определенных учреждений, семей госслужащих и военных и это при том, что российские ИПСОшники всяко пытаются запугать харьковчан, посеять хаос и панику, отметил Роман Доник.

Действительно ли Синегубов рекомендует служащим бежать из Харькова. Шокирующие подробности

Олег Синегубов

"И это правда. Синегубов в устной форме, позволяет себе на совещаниях на военном совете давать то ли советы, то ли озвучивать страхи, но несет деструктивную и паническую х*рню. И распространяется это по Харькову с разными страшилками и деталями. То есть официальных заявлений нет, а вот устные какие-то распоряжения даются и разлетаются по городу как волны паники",
– отметил Доник.

Как говорит волонтер, в то время как военное и военное руководство страны пытается противостоять информационной кампании врага, глава ВГА полностью несет ее в массы и распространяет.

"Если он не уверен в себе или боится, то не нужно разменивать Харьков на свои страхи. Идите уже прочь, и пусть назначат человека из местных, который не будет дрожать и оглядываться, а будет защищать город",
– добавил волонтер.

Более того, Доник утверждает, что Синегубов как будто издает какие-то непонятные приказы.

"Самое ужасное и загадочное, что параллельно с подготовкой к эвакуации, Синегубов предписывает всем руководителям коммунальных заведений выгнать из помещений военных. По всей области. Хотя военные части уже давно вышли из учреждений, где-то остаются одиночные случаи. Даже там они не работают по профилю и не используются. Вместо того чтобы накапливать силы и рассредоточенно аккумулировать личный состав в разных местах, Синегубов приказывает выгнать военных в поле. Для того чтобы зарыться в поле нужно несколько месяцев. Особенно учитывая, что вся техника сейчас на строительстве оборонительных сооружений. А "обострение" или имитация ожидается в ближайшие недели",
– отметил Доник.

При этом волонтер отмечает, что не понятен вопрос: если председатель собирается эвакуироваться и эвакуировать учреждения, то для кого он бережет здания учреждений?

"Для того чтобы россияне после сдачи области зашли в города и поселки по области сразу зашли туда, где есть свет, вода и все остальное? Или в чем сакральный смысл беречь имущество покидая город?"
– добавил волонтер.

По его словам, это проблема назначенцев, которым плевать на город и на горожан.

"Но в городе есть мы. Есть новый командующий ОТУ, у которого команда профессиональных и молодых офицеров воюющих с 14 года. Есть начальник военного гарнизона. Имеются силы и средства в составе ОТУ. И есть люди, которые не собираются в отличие от Синегубова бежать из города. Мы будем здесь драться. Даже если глава ВГА выгонит всех военных из коммунальных учреждений. Не мешайте нам. Будь ласочка. Сцыкунов здесь не любят",
– заявил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Харьков обречен стать заложником террористической России.




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Источник: https://www.facebook.com/skitalec/posts/pfbid0WHZec8r2p3T9Q5R8RCYYSfY6kHhPs7XuiEVEydvGCiPFPFTF4mwtC9idstnR5H58l
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