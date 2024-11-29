Десятки вакантных должностей: в какие страны Зеленский не назначил послов

В почти сотне стран нет дипломатического представителя Украины высшего ранга, несмотря на обещание президента Украины заполнить все вакантные должности до конца года. Однако не во всех странах вообще есть посольства, а значит, и вакантные должности. С некоторыми странами дипломатические отношения разорваны, у некоторых вообще нет дипломатической миссии или ее уровень ниже посла. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Слово и дело".

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Так, дипломатические отношения Украины разорваны с Северной Кореей, Россией, Сирией, Мали и Нигером. Так что назначение дипломатического представителя Украины в эти страны не предусмотрено.

Посла Украины нет в некоторых европейских странах: Бельгии и Люксембурге, Греции, Грузии, Беларуси, Молдове (послом должен был стать бывший секретарь СНБО Алексей Данилов, однако его назначение пока так и не состоялось), Норвегии, Венгрии. Во всех этих странах есть временно поверенный в делах.

Из стран Азии и Океании украинского посла нет в таких государствах: Афганистан, Бангладеш, Йемен, Казахстан, Малайзия, Мальдивы, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка.

Украинского посольства нет в Афганистане после прихода к власти "Талибана". Также отсутствует дипломатическое представительство на Филиппинах, Шри-Ланке, Мальдивах и Бангладеш. В других странах есть временно поверенный в делах. На Ближнем Востоке посла нет в Ливане, Турции, Кувейте, Омане.

Пока меньше всего Украина представлена в странах Африки, хотя в последнее время там открылось несколько новых посольств.









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