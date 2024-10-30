Деньги и оппозиция: почему Еврокомиссии не понравился телемарафон

Телемарафон, работающий с начала полномасштабного вторжения, не нравится не только части украинцев, но и европейским экспертам. Эффективность эфира "Единых новостей" оценила Еврокомиссия и анализ предоставила в отчете, сообщает портал "Комментарии".



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Европейская комиссия усматривает основную проблему в финансировании из госбюджета работы телемарафона "Единые новости". В то же время, в отчете указывается об объективности телемарафона, сообщает “РБК-Украина”.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободной дискуссии", — говорится в документе.

Также Еврокомиссия упрекнула в отношении телеканала "Рада", основной задачей которого должно быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции".

Напомним, что украинцы в подавляющем большинстве считают единственный телемарафон, начавший работать от полномасштабного вторжения России на территорию Украины, не актуальным. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, социологической службы Центра Разумкова, и на информацию Честно.

С тезисом о потере актуальности формата телемарафона абсолютно согласны 35% украинцев. Еще около 16% граждан скорее поддерживают такой тезис.

Узнать подробнее об убеждениях украинцев можно по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что телемарафон "Единые новости" будет продолжаться до окончания войны. Как он объясняет необходимость, читайте по ссылке.



