Демобилизация снова откладывается: Минобороны обратилось в Раду с просьбой

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Ткачик Олеся
Минобороны должны были подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о демобилизации до 18 декабря текущего года. Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, министерство обратилось с просьбой отсрочить подготовку законопроекта до 18 марта 2025 года.
Война в Украине
По его словам, такие негативные новости пришли в Сочельник, когда семьи ждали хорошие новости о возвращении военных, которые уже три года находятся на фронте.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что народный депутат Украины и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что в ближайшей перспективе законопроект о демобилизации вряд ли появится. В то же время, ключевой альтернативой для уменьшения нагрузки на военных остается ротация.
По словам Вениславского, вопрос ротации обсуждается на закрытых заседаниях оборонного комитета с участием начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представителей Министерства обороны. О возможности принятия закона о демобилизации Вениславский подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет оснований ожидать появления закона, предусматривающего массовое увольнение военнослужащих со службы.
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