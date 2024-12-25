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Демобилизация снова откладывается: Минобороны обратилось в Раду с просьбой

В Раде говорят, что Минобороны просит отсрочить внесение законопроекта о демобилизации

25 декабря 2024, 15:02
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Ткачик Олеся

Минобороны должны были подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о демобилизации до 18 декабря текущего года. Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, министерство обратилось с просьбой отсрочить подготовку законопроекта до 18 марта 2025 года.

Демобилизация снова откладывается: Минобороны обратилось в Раду с просьбой

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"Ну вы там на приколе или как? Просто цирк! Что вы делали до 18 декабря? И почему именно 18 марта? Почему не 1-го, 2-го, 5-го?" – пишет в Фейсбуке Гончаренко.

По его словам, такие негативные новости пришли в Сочельник, когда семьи ждали хорошие новости о возвращении военных, которые уже три года находятся на фронте.

"Вместо того чтобы сделать работу ту, которую должны были и дать ребятам, которые там уже 3 года и не видят родных, возможность вернуться в семьи — вы решили не делать них*я. Позор вам всем. А нашим защитникам и защитницам большое уважение и благодарность. Стыдно за происходящее", — заявил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что народный депутат Украины и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что в ближайшей перспективе законопроект о демобилизации вряд ли появится. В то же время, ключевой альтернативой для уменьшения нагрузки на военных остается ротация.

По словам Вениславского, вопрос ротации обсуждается на закрытых заседаниях оборонного комитета с участием начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представителей Министерства обороны. О возможности принятия закона о демобилизации Вениславский подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет оснований ожидать появления закона, предусматривающего массовое увольнение военнослужащих со службы.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0bizPS3xTiMmhN8bY5wGgTCGsjL7mTkjzJJwE2KK1AUGP1B1FBFakC12yDLyMrAE9l
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