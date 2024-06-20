Давление на меня связано с расследованием дел по игорному бизнесу – замгенпрокурора Вербицкий

Заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий связывает медийную активность вокруг его персоны с расследованием уголовных дел по игорному бизнесу. Об этом прокурор заявил в интервью Українським новинам, отметив, что имеет доказательства. В последнее время в СМИ вышел ряд материалов по Вербицкому и женщине, с которой он имеет отношения. В этих материалах утверждалось, что заместитель генерального прокурора может легализовывать с помощью женщины незадекларированные доходы. НАБУ начало уголовное производство по возможному незаконному обогащению Вербицкого.

Дмитрий Вербицкий (фото из открытых источников)

"Я сам максимально заинтересован во всестороннем, объективном и независимом расследовании всех обстоятельств этой ситуации. Положения Закона Украины "О прокуратуре" не предусматривают отстранения прокурора от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования, что является гарантией независимости прокурора. Поэтому сегодня я сам обратился к Генеральному прокурору с просьбой перераспределить все мои обязанности между другими заместителями на время служебного расследования", – заявил Вербицкий.

Заместитель Генпрокурора сказал, что медийное давление на него связано с резонансными расследованиями по незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. По его словам, благодаря деятельности правоохранительных органов за последние годы значительно увеличились поступления в бюджет – с 49 млн. грн. в 2021 году до 7,2 млрд. грн. всего за 5 месяцев в 2024 году.

"То есть очень большие деньги, которые раньше уходили в частные карманы, теперь оплачиваются государству. Конечно, люди, потерявшие миллиардные нелегальные доходы и получившие статус подозреваемых в уголовных производствах, заинтересованы в том, чтобы их дела развалились. Поэтому оказывается давление на меня, других прокуроров и свидетелей", – заявил Вербицкий.

В интервью заместитель Генпрокурора не назвал конкретные предприятия или стоящих за этим давлением людей, но сказал, что одно из дел касается частного банка, а некоторые фигуранты находятся в международном розыске. Государственная налоговая служба установила нарушений на 7 млрд. грн. в этом банке.

На вопрос, есть ли у него доказательства, что давление связано именно с этим банком, Вербицкий заявил: "я имею такие доказательства, но не могу во всех деталях это рассказать, потому что это тайна досудебного следствия и это может помешать расследованию уголовного производства".

"Честно, хотелось бы ответить, чтобы общество видело происходящее вокруг этой ситуации и как подозреваемые в совершении преступлений пытаются, по моему мнению, таким образом избежать ответственности", – сказал Вербицкий.