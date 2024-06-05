Цинизм зашкаливает: "Укрэнерго" объявило тендер на закупку кондиционеров

Чиновники призывают украинцев затягивать пояса, экономить электроэнергию, не пользоваться кондиционерами, однако к себе эти призывы никак не относят – после увеличения дефицита энергии руководство "Укрэнерго" объявило большой тендер на закупку кондиционеров, отметил в Фейсбуке эксперт по социальной политике Андрей Павловский.

Укрэнерго

Действительно, согласно данным в системе "Прозрачно" НЭК "Укрэнерго" объявила тендер на закупку кондиционеров с ожидаемой стоимостью в 629 тыс. грн.

В частности, "Укрэнерго" планирует приобрести четыре комплекта кондиционерных систем:

— Кондиционер инверторный сплит-система 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A

— Кондиционер сплит-система инверторная 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E

— 2 сплит-системы канальные средненапорные инверторные 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

В сумму также войдёт установка систем кондиционирования.

При этом указано, что закупка планируется "для нужд аппарата управления".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "Укрэнерго" неоднократно призывали украинцев к экономии электроэнергии. В частности, там просят украинцев отказаться от использования кондиционеров, а также свести к минимуму использование электроприборов в часы пиковых нагрузок.

Кроме того, в "Укрэнерго" призвали украинцев позаботиться о своем комфорте самостоятельно, в частности, запастись генераторами.

При этом глава "Укрэнерго" попытался объяснить , почему в разных регионах вводят разные графики отключений света. По его словам, здесь все зависит от особенностей областей, а также предприятий и объектов критической инфраструктуры, работающих там.



