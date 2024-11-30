Что настораживает в окружении Трампа: Зеленский сделал новое заявление о сотрудничестве с США

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса". Как передает портал "Комментарии", свое мнение украинский лидер озвучил в интервью "Sky News".
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
На вопрос об отношении к Трампу Зеленский ответил, что "мы должны работать с новым президентом" США, чтобы в его лице "иметь самого большого сторонника".
Глава государства сказал, что хочет поделиться с Дональдом Трампом своими идеями и "хочет услышать его".
Владимир Зеленский напомнил, что уже встречался с тогда еще кандидатом в президенты США в Нью-Йорке, и их разговор "был очень теплым, добрым, конструктивным".
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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.
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