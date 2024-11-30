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Что настораживает в окружении Трампа: Зеленский сделал новое заявление о сотрудничестве с США

Владимир Зеленский заявил, что в окружении Дональда Трампа есть разные голоса и поэтому он хотел бы работать непосредственно с новоизбранным президентом США

сегодня, 09:55
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса". Как передает портал "Комментарии", свое мнение украинский лидер озвучил в интервью "Sky News".

Что настораживает в окружении Трампа: Зеленский сделал новое заявление о сотрудничестве с США

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

На вопрос об отношении к Трампу Зеленский ответил, что "мы должны работать с новым президентом" США, чтобы в его лице "иметь самого большого сторонника".

"Я хочу работать с ним напрямую, потому что в его окружении звучат разные голоса. И именно поэтому мы не должны (позволить – ред.) никому из окружения разрушить нашу коммуникацию. Это не поможет и будет деструктивным", – добавил президент.

Глава государства сказал, что хочет поделиться с Дональдом Трампом своими идеями и "хочет услышать его".

Владимир Зеленский напомнил, что уже встречался с тогда еще кандидатом в президенты США в Нью-Йорке, и их разговор "был очень теплым, добрым, конструктивным".

"Это была очень хорошая встреча, и это был важный первый шаг – теперь мы должны подготовить несколько встреч", – отметил украинский лидер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск. 

"Они (партнеры – ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", – отметил глава государства.




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