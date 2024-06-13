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Главная Новости Политика Украины 2024 Чиновникам «сносит крышу от собственной значимости»: о чем идет речь
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Чиновникам «сносит крышу от собственной значимости»: о чем идет речь

Как считает политолог Евгений Магда, украинские чиновники чувствуют, что у них безграничная власть и от этого им «сносит крышу»

сегодня, 19:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр юстиции Денис Малюська пообещал уклоняющимся от мобилизации мужчинам тяжелую жизнь. Он подчеркнул, что государство по закону может потребовать от гражданина военно-учетный документ как условие для предоставления административных услуг.

Чиновникам «сносит крышу от собственной значимости»: о чем идет речь

Денис Малюська

"Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать такой документ, в частности, при пересечении границы",
– подчеркнул министр.

Малюська говорит, что в Украине существуют сотни, если не тысячи админуслуг, где государство общается с гражданином, которому нужен документ или его дубликат. То есть, подчеркнул он, всюду появляется возможность попросить военно-учетный документ.

"Если речь пойдет о чем-то, что есть для хорошего образа жизни, для комфорта большего и только касается лично военнообязанного, то рано или поздно государство потребует военно-учетный документ",
– подчеркнул министр.

При этом, как считает политолог Евгений Магда, украинским чиновникам начало сносить крышу от собственной значимости.

"Вообще, ответственность – это обо всех. И о министрах, уклоняющихся от адекватного выполнения возложенных на них обязательств. Даже если этот министр – ветеран пребывания в правительстве как Денис Малюська",
– отметил эксперт.

Однако, по его словам, жизнь Дениса Малюськи почему-то тяжелее не становится, хотя "залетов" у экстравагантного министра юстиции хватает. Политолог напомнил, что в свое время он приложился к попытке уничтожить декларирование.

"Смешной оказалась инициатива о платных камерах в следственных изоляторах, которая принесла в бюджет государства несколько миллионов. И даже фактическое участие в рейдерском захвате сети заправок Motto против него не сыграло. Кстати, помните, как Денис Малюська жаловался из-за маленькой зарплаты? Так вот, эти проблемы в прошлом – в 2023 году он задекларировал зарплату более 4 миллионов гривен",
– отметил Магда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уклонистам будет отказано в предоставлении услуг.




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Источник: https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/pfbid029Tj5ATWwLrB5PFGdfzuTPMEbPheQaE2SJ4JFQC23558kPXP39eLGvVVJzHf8gWLDl
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Обсуждения

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Галина

сегодня, 19:21

Повністю погоджуюсь з вашим дописом. Відчувають себе "полубогами", ненавиджу цих неповноціних при теперішнійй владі.


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