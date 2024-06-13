Бутусов усомнился в психической адекватности Безуглой

Журналист Юрий Бутусов ответил народной депутатке от "Слуги народа" Марьяне Безуглой на предложение пройти полиграф и стать помощником.

Марьяна Безуглая (фото из открытых источников)

"Принимаю официальное предложение заместителя комитета по обороне Верховной Рады Марьяны Безуглои стать ее советником и пройти полиграф, при одном условии — после того как уважаемая Слуга народа обнародует для своих избирателей справку о своем психическом состоянии, чтобы убедиться, осознает ли она свои служебные обязанности и отдает отчет в словах и действиях" – написал Бутусов в Facebook.

Напомним, накануне Безугла на вопрос нового потенциального главнокомандующего ВСУ назвала нескольких кандидатов, которых считает приемлемыми. Высказывания нардепки прокомментировал Бутусов, указав на ее политическую заангажированность. Он обвинил Безуглу в том, что она ведет политическую войну на раскол в армии, сознательно и целенаправленно противопоставляя одних генералов другим.

Безуглая быстро отреагировала: обвинила Бутусова во лжи и предложила ему стать ее советником после прохождения полиграфа.

Напомним, Марьяну Безуглу неоднократно обвиняли в дискредитации Вооруженных сил Украины, продвижении российской пропаганды и расшатывании внутриполитической ситуации в Украине. Безуглая была соавторкой скандального законопроекта , позволявшего командирам убивать военных за неисполнение приказов. Через 20 дней после появления проекта его сняли с рассмотрения.

Как писали СМИ, на парламентских выборах в 2019 году Безугла была протеже Андрея Холодова – кума Медведчука. Именно он рекомендовал включить ее в список партии "Слуга народа" как "девочка ресурсная".