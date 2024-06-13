Бутусов критикует власть накануне Саммита мира: какая причина

Публикации журналиста Юрия Бутусова, которые он пишет против власти в преддверии Саммита мира, снижают уровень доверия к Украине и работают против нашего государства. Об этом говорится в публикации "Украинских новостей"

Юрий Бутусов (фото из открытых источников)

"Сейчас мы видим одно: цель всей жизни (не только работы) Бутусова – это критика команды Зеленского с целью уничтожения самого Зеленского. Проигрываем ли мы при этом войну, ее не интересует", — говорится в публикации.

В тексте упоминают предыдущие истории, в которых так или иначе был задействован журналист.

"Вагнергейт. Даже википедия пишет, что его раздул Бутусов. То есть это секретная спецоперация украинской разведки, о которой до подробностей знал Бутусов. Мы должны были якобы нанять на работу кучку вагнеровцев, посадить их в турецкий пассажирский самолет, а потом под каким-то предлогом посадить этот самолет в аэропорту Киева и там их арестовать. Похоже на бред шизофреника. Ведь понятно, что посадить чужой самолет было бы проблематично, а вагнеровцы из самолета не вышли бы, а взяли бы в заложники пассажиров. Было бы много крови и полная дискредитация Украины на международной арене. Всю эту вакханалию прекратил Ермак, после чего Бутусов считает его личным врагом", — сообщается в СМИ.

Также отмечают, что сейчас Юрий Бутусов критикует Андрея Ермака с целью сорвать саммит мира, организацией которого он занимается.

"Ермак, по сути, является доверенным человеком президента. То есть он контролирует операции от имени президента и сообщает президенту об их выполнении. Зеленский не может заниматься всем сразу, он и так работает 25 часов в сутки. Ермака уважают за границей и он ведет переговоры не только по саммиту, но и по оружию. И лить грязь на него – это значит снижать уровень доверия к Украине во время войны", — говорится в публикации издания.