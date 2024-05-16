Букмекерская контора получила бронь от мобилизации для своих работников: кто еще в списке

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Slava Kot
Кабинет министров увеличил перечень компаний, которые могут разрешить бронирование своих работников от мобилизации в Украине. В список попало большинство компаний, не имеющих отношения к армии.
Кабмин добавил предприятия для бронирования от мобилизации. Фото из открытых источников
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко обнародовал в социальных сетях приказ №8572 Минэкономики от 8 апреля 2024 года, в котором указан перечень из шести компаний, получивших возможность бронировать своих работников от мобилизации. По данным "5 канала", одна из этих компаний приближена к букмекерской конторе.
Список компаний, попавших в документ о бронировании:
Как отмечает "Апостроф", только одна компания причастна к армии ООО "КоРТ", которая занимается разработкой систем РЭБ и беспилотников.
Сам депутат Александр Федиенко, обнародовавший указ, говорит, что не против экономического бронирования, ведь Украине нужны для содержания армии, однако указывает, что некоторые предприятия, связанные с армией, не получают бронирование своих работников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о чем говорит идея экономического бронирования от мобилизации.
Также "Комментарии" писали о двух вариантах, которые рассматривает ВР по бронированию.
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