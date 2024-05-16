Букмекерская контора получила бронь от мобилизации для своих работников: кто еще в списке

Кабинет министров увеличил перечень компаний, которые могут разрешить бронирование своих работников от мобилизации в Украине. В список попало большинство компаний, не имеющих отношения к армии.



Кабмин добавил предприятия для бронирования от мобилизации. Фото из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко обнародовал в социальных сетях приказ №8572 Минэкономики от 8 апреля 2024 года, в котором указан перечень из шести компаний, получивших возможность бронировать своих работников от мобилизации. По данным "5 канала", одна из этих компаний приближена к букмекерской конторе.

Список компаний, попавших в документ о бронировании:

- ООО "Фавбет Тек" (компания с похожим названием принимает ставки на спорт Favbet);

- ООО "Гловоапп Украина" (доставка Glovo);

- ГА "ССМ" (рекламное агентство);

- ООО "Виза Украина" (консультационные услуги для бизнеса, владельцы – две американские компании);

- ООО "Агри Чейн" (часть агрохолдинга "Астарта");

- ООО "КоРТ".

Как отмечает "Апостроф", только одна компания причастна к армии ООО "КоРТ", которая занимается разработкой систем РЭБ и беспилотников.

Сам депутат Александр Федиенко, обнародовавший указ, говорит, что не против экономического бронирования, ведь Украине нужны для содержания армии, однако указывает, что некоторые предприятия, связанные с армией, не получают бронирование своих работников.

"Почему предприятия выпускающие дроны, рэбы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон… На всех совещаниях говорю, Минстратегпрома, измените критерии!! Предприятия, которые делают рэбы и дроны, они априори не могут иметь ту историю, которую вы заложили в критериях!", — пишет Федиенко.





Ранее портал "Комментарии" сообщал о чем говорит идея экономического бронирования от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о двух вариантах, которые рассматривает ВР по бронированию.