Будут искать уклонистов и заходить в жилье: в Украине планируют создать военную полицию

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Slava Kot
В Верховной раде появился новый законопроект 6569-д, предусматривающий создание нового органа – "Военная полиция". Этот военно-правоохранительный орган получит значительные полномочия, в частности, возможность заходить в жилье, а также проверять документы у водителей для поиска нарушителей.
В Украине будет создана военная полиция. Фото из открытых источников
Профильный Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 6569-д о создании "Военной полиции". Основной функцией военно-правоохранительного органа должно стать обеспечение правопорядка и дисциплины.
Юрисдикция военной полиции распространяется также на значительную часть граждан, в частности, в тексте указано, что этот орган создан для "обеспечения правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов" в общественных местах, улицах, на военных объектах.
Кроме того, законопроект предполагает, что военная полиция имеет право "проникать в жилье или в другое владение лица". Адвокат Катерина Анищенко, считает, что военная полиция кроме дезертиров также сможет заниматься поиском уклонистов.
Кроме того, в законопроекте предлагают ввести "партизанскую сеть", которая предоставляла бы военной полиции информацию за вознаграждение относительно уклонистов, дезертиров и других нарушителей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный дал совет мужчинам по мобилизации.
Также "Комментарии" писали, что ТЦК, несмотря на официальное бронирование, могут мобилизовать мужчин с критических и оборонных предприятий.
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Макс
сегодня, 12:30
Суки. Пішов купувати кулемет...
Stas
сегодня, 12:12
Що значить "проникати до житла" - самостійно без свідків виламувати двері куди заманеться, під приводом "а можливо там..." або "нам сорока на хвості принеслА"?
Hi
сегодня, 12:01
Днище. Это факт.
Евгений
сегодня, 11:49
Дно пробито в очередной раз