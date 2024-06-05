Будут искать уклонистов и заходить в жилье: в Украине планируют создать военную полицию

В Верховной раде появился новый законопроект 6569-д, предусматривающий создание нового органа – "Военная полиция". Этот военно-правоохранительный орган получит значительные полномочия, в частности, возможность заходить в жилье, а также проверять документы у водителей для поиска нарушителей.



В Украине будет создана военная полиция. Фото из открытых источников

Профильный Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 6569-д о создании "Военной полиции". Основной функцией военно-правоохранительного органа должно стать обеспечение правопорядка и дисциплины.

Юрисдикция военной полиции распространяется также на значительную часть граждан, в частности, в тексте указано, что этот орган создан для "обеспечения правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов" в общественных местах, улицах, на военных объектах.

Кроме того, законопроект предполагает, что военная полиция имеет право "проникать в жилье или в другое владение лица". Адвокат Катерина Анищенко, считает, что военная полиция кроме дезертиров также сможет заниматься поиском уклонистов.

"Я могу предположить, что именно военная полиция будет совершать оперативно-розыскные действия по отношению к уклонистам, которые не обновили свои военно-учетные данные, не вставшие на военный учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК", – заявила Анищенко.

Кроме того, в законопроекте предлагают ввести "партизанскую сеть", которая предоставляла бы военной полиции информацию за вознаграждение относительно уклонистов, дезертиров и других нарушителей.

"Речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя, дезертира и так далее", — объясняет адвокат ситуацию по доносам для военной полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный дал совет мужчинам по мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что ТЦК, несмотря на официальное бронирование, могут мобилизовать мужчин с критических и оборонных предприятий.