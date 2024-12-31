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Ткачик Олеся
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов намекнул на причастность украинской разведки к событиям в Сирии, которые привели к падению режима Башара Асада. Об этом он рассказал в прямом телеэфире, сообщает Укринформ.
Кирилл Буданов
Глава разведки также подчеркнул, что россияне активно вербовали сирийских граждан для участия в войне против Украины. Он выразил надежду, что после падения режима Асада такие действия прекратятся.
Буданов добавил, что возобновление дипломатических отношений между Украиной и Сирией окажет положительное влияние на экономику, открывая новые возможности для экспорта украинской агропродукции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нынешний кризис в Сирии является результатом политики президента Башара Асада, хотя ранее РФ помогла стабилизировать ситуацию в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Главный рупор Кремля уточнил, что Россия в свое время помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию в стране, угрожавшей всему региону.
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