Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов намекнул на причастность украинской разведки к событиям в Сирии, которые привели к падению режима Башара Асада. Об этом он рассказал в прямом телеэфире, сообщает Укринформ.

Кирилл Буданов

"Везде, где режимы, диктаторы падают, и где режимы пересекаются с воюющими с нами режимами, это всегда будет нам идти в плюс. Ну как-то случилось. Российская Федерация официально с трибуны ООН в лице их постпреда г-на Небендзи обвинила нашу организацию еще в первые дни в этом. Ну это их видение. Все поработали над этим. Турки поработали. Возможно, и мы где-то рядом проходили. Многие работали для того, чтобы этот режим упал, и нормальное население Сирии, совершенно далеко не все было проасадовское, просто выдохнуло и получило надежду на новую нормальную жизнь", — подчеркнул Буданов.

Глава разведки также подчеркнул, что россияне активно вербовали сирийских граждан для участия в войне против Украины. Он выразил надежду, что после падения режима Асада такие действия прекратятся.

Буданов добавил, что возобновление дипломатических отношений между Украиной и Сирией окажет положительное влияние на экономику, открывая новые возможности для экспорта украинской агропродукции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нынешний кризис в Сирии является результатом политики президента Башара Асада, хотя ранее РФ помогла стабилизировать ситуацию в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Главный рупор Кремля уточнил, что Россия в свое время помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию в стране, угрожавшей всему региону.