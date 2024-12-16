Бойко планирует новый политический проект в Украине: кому хочет понравиться

Пока Алексей Арестович наслаждается своими философскими соображениями где-то в вынужденном экзеле, вступает в игру партия "бывших", уже пускающая слюну на неосвоенный и раздраженный электорат юга и востока, считает политтехнолог Олег Постернак.

Юрий Бойко

Эксперт предположил, что нардеп Юрий Бойко, вероятно, планирует собрать новый политический проект с расчетом зайти в Верховную Раду с 6-7%. За основу позиционирования выбирают тему "русские памятники", давление на культуру "великого и магучего языка", социальной поддержки малоимущих и все в таком роде.

"Образ Бойко в свитере – этакий простоватый "мужичок" для обиженных женщин 45+ русскоязычного поля. Это о них говорят, "коня на скаку астановят...". И при таком "как Путин" в урну свой голос "положат", — отметил Постернак.

В свою очередь политолог Андрей Смолий отметил, что создается такое впечатление, что не было трех лет войны.

"Все московские подонки начали вылезать и продуцировать кремлевские методички, российские нарративы и раскол страны. Что делает Бойко в Украине? В украинском парламенте? Почему решить не в СИЗО, где оно должно быть за то, что привели войну в Украину", — написал Смолий в Фейсбуке.

По его мнению, Бойко и подобные ему должны быть под следствием. Политолог убежден, если правоохранительные органы наконец-то не ответят на действия прорашистов в Украине, то мы вернемся на очередной круг ада и оккупации, который проходит за все годы независимости.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что народный депутат Юрий Бойко вызвал общественный резонанс, опубликовав в TikTok видеообращение, в котором выразил недовольство действиями по декоммунизации и дерусификации в Украине. В своем ролике Бойко заявил о "радикалах", которые занимаются переименованием городов, сносом памятников, а также ограничениями языка и церкви.



