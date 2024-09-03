Большие изменения в правительстве: кто еще написал заявление об отставке

В Верховную Раду поступило заявление об отставке от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Ольга Стефанишина написала заявление об увольнении. Фото из открытых источников

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Заявление об отставке Ольга Стефанишина написала 3 сентября вслед за другими чиновниками.

Спикер также отметил, что заявление Ольги Стефанишиной будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний ВРУ.

Как известно, народный депутат Ярослав Железняк сообщил 3 сентября в своем Telegram-канале об активных обсуждениях ротаций в Кабинете Министров, а также в Офисе Президента. По его словам, сегодня голосований по кадровым вопросам не предусматривается, но уже завтра-послезавтра Украина может стать свидетелем значительных перестановок на уровне министров и руководителей ведомств. Согласно информации от Ярослава Железняка, правительство планирует уволить ряд министров, а также провести ряд переводов. В частности, ожидаются увольнения на следующих должностях: Министр юстиции, Министр иностранных дел, Министр экологии, Министр по интеграции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что состоявшееся увольнение руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по признанию независимых членов Наблюдательного совета, под давлением да еще и в такое критическое время для энергетической системы, выглядит как сознательное вредительство для энергетической безопасности государства и прямое препятствие евроинтеграции (ибо полностью уничтожена реформа корпоративного управления и разрушено доверие партнеров в области взаимодействия по восстановлению энергосистемы), заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.