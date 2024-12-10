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Главная Новости Политика Украины 2024 "Страшный сон" Ермака: Безуглая заявила о замене для министра обороны Умерова
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"Страшный сон" Ермака: Безуглая заявила о замене для министра обороны Умерова

Марьяна Безуглая призвала Андрея Ермака сменить министра обороны Рустема Умерова.

сегодня, 17:16
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Автор:
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что министра обороны Рустема Умерова может заменить министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По ее словам, это "страшный сон" для главы Офиса президента Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, якобы ненавидящего Федорова.

"Страшный сон" Ермака: Безуглая заявила о замене для министра обороны Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Марьянна Безуглая в соцсетях заявила, что после того, как Михаила Федорова отстранили от работы с дронами и закупками, то развитие этого направления критически упало: "буквально за месяц в несколько раз". Кроме того, по ее словам, Министерство обороны за весь 2024 год почти не закупило никаких дронов.

"Почему его отстранили? Из-за интриг Ермака и Сырского. Андрей Ермак мыслит политически и воспринимает Федорова как конкурента. Страшный сон Андрея Борисовича — это молодой, амбициозный и своенравный Федоров в роли министра обороны", — считает Безуглая.

Народная депутатка рассказала, что министра обороны следует заменить, а одной из главных кандидатур на этот пост может быть Михаил Федоров.

"Ермак не может себя пересилить и перестать защищать своего протеже. Тем более, если на замену может прийти Федоров. Я неоднократно подчеркивала это во время внутренней непубличной адвокации, но сейчас вынуждена писать открыто", — пишет Безуглая.

Также Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы недолюбливал Федорова.

"С другой стороны, интригует Сырский, который ненавидит Федорова за то, что тот "вмешивается в военные дела" и неоднократно ломал планы "совкам". Сырский — безнадежен, его надо уволить вместе с Умеровым уже "позавчера"", — отмечает Безуглая.

В конце нардепка заявила, что публично обращается к Ермаку: "отпустите, помогите, будьте мудрее. Сейчас точно не время для такого".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая заявила о "генеральской мафии" в ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Андрей Ермак вошел в список самых влиятельных людей Европы в 2025 году по версии Politico.



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Источник: https://t.me/marybezuhla/2522
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