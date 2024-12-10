"Страшный сон" Ермака: Безуглая заявила о замене для министра обороны Умерова

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что министра обороны Рустема Умерова может заменить министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По ее словам, это "страшный сон" для главы Офиса президента Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, якобы ненавидящего Федорова.
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников
Марьянна Безуглая в соцсетях заявила, что после того, как Михаила Федорова отстранили от работы с дронами и закупками, то развитие этого направления критически упало: "буквально за месяц в несколько раз". Кроме того, по ее словам, Министерство обороны за весь 2024 год почти не закупило никаких дронов.
Народная депутатка рассказала, что министра обороны следует заменить, а одной из главных кандидатур на этот пост может быть Михаил Федоров.
Также Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы недолюбливал Федорова.
В конце нардепка заявила, что публично обращается к Ермаку: "отпустите, помогите, будьте мудрее. Сейчас точно не время для такого".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая заявила о "генеральской мафии" в ВСУ.
Также "Комментарии" писали, что Андрей Ермак вошел в список самых влиятельных людей Европы в 2025 году по версии Politico.
Новости