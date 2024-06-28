Безуглая заявила, что генералы создают новые бригады-зомби: чем это грозит фронту

В Украине происходят катастрофические процессы с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых, а это путь к поражению, утверждает нардеп Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая

"Этот подход имел место и при Залужном и закончился трагедиями, в частности, во время южного контрнаступления, когда наполнен новой техникой, небоеспособный 10-й корпус мобилизованных, недоученных и не "обстрелянных" людей заставляли наступать "в лоб" и ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов Никто не наказан, в том числе и доктор философии", — заявила нардеп.

Сейчас, говорит политик, вместо того чтобы интенсивно пополнять уже действующие боевые подразделения, снова идет создание новых. Пристраивают штабную, создают новые подразделения обеспечения под тыловиков и "размазывают тонким слоем" технику. Ситуация действительно критическая, заявила политик.

Безуглая рассказала, что на линии фронта воюют бригады с разным уровнем укомплектованности. Например, укомплектованность пехотной бригады, как у 125-й бригады ТРО, которую оставили только отражать новое наступление россиян на Харьковщине, составляла 40-50%.

"Если "пехотные" батальоны у бригады доукомплектованы с 40% до 90%, она сможет либо проводить качественную внутреннюю ротацию, либо займет фронт вдвое шире. Это может даже дать шанс вывести на определенный срок соседа. То есть мы получим комплекс внутренних и внешних ротаций. Добавлю, если в бригаде укомплектовать еще и роту резерва умудренными военными, то командир бригады сможет провести доподготовку своими же опытными сержантами. Пополнение попадет в слаженные боевые коллективы, будет иметь место преемственность, поддержка от ветеранов, будет передаваться боевой опыт и дух", — считает политик.

По ее мнению, рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв.

"Они создают новые и новые бригады-зомби", — заявила нардеп.

По ее словам, новая бригада заходит, а старая не выходит, потому что старая опытная бригада не может передать полосу ответственности новой зомби-бригаде. В результате старуху не выводят, во время попытки ротации гибнет больше людей, всегда теряются позиции, которые держались месяцами, а не выведенные бригады прижимают "треугольниками" друг к другу, где огромная основа — дискоординированные тыловые штабы, а острая верхушка — дискоординированные боевые позиции. которые принадлежат разным ответственным.

"Такие "напряженные" друг к другу, как "шпроты в банке", десятки батальонов и бригад с низкой укомплектованностью и очень малыми полосами — это преимущественно и есть украинский фронт, который скомпоновали наши генералы. Это фирменный стиль управления, в частности, у Сырского", — заявила Безуглая.

Кроме того, есть еще один вариант развития событий. Старую бригаду ротируют на более сложный участок фронта.

"Этот вариант я называю "генеральский лайфхак, как сдать россиянам город/село и добить боевое подразделение, чтобы убитые украинские граждане забрали накопленный опыт в могилу". В результате новая испуганная зомби-бригада убегает, "сыпется" и теряет позиции, а брошенная в очередной ад старуха окончательно "сточится". Такая опрокидывание старой истощенной бригады, как правило, не дает никаких других результатов, кроме указанного монструозного лайфхака, выгодного только России", — заявила нардеп.

Также, говорит нардеп, есть еще один вариант, когда старую бригаду выводят, новая "сыплется", а старухе дают пару недель "на восстановление" с установкой принимать как пополнение всех, кого найдут, чтобы в отчете укомплектованность была такой, чтобы полковник из высшего штабу мог поставить галочку. Через пару недель такую "восстановленную" бригаду бросают в новый ад.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, когда следует ожидать пика российского наступления на фронте.



