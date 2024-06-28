Безуглая заявила, что генералы создают новые бригады-зомби: чем это грозит фронту

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Ткачик Олеся
В Украине происходят катастрофические процессы с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых, а это путь к поражению, утверждает нардеп Марьяна Безуглая.
Марьяна Безуглая
Сейчас, говорит политик, вместо того чтобы интенсивно пополнять уже действующие боевые подразделения, снова идет создание новых. Пристраивают штабную, создают новые подразделения обеспечения под тыловиков и "размазывают тонким слоем" технику. Ситуация действительно критическая, заявила политик.
Безуглая рассказала, что на линии фронта воюют бригады с разным уровнем укомплектованности. Например, укомплектованность пехотной бригады, как у 125-й бригады ТРО, которую оставили только отражать новое наступление россиян на Харьковщине, составляла 40-50%.
По ее мнению, рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв.
По ее словам, новая бригада заходит, а старая не выходит, потому что старая опытная бригада не может передать полосу ответственности новой зомби-бригаде. В результате старуху не выводят, во время попытки ротации гибнет больше людей, всегда теряются позиции, которые держались месяцами, а не выведенные бригады прижимают "треугольниками" друг к другу, где огромная основа — дискоординированные тыловые штабы, а острая верхушка — дискоординированные боевые позиции. которые принадлежат разным ответственным.
Кроме того, есть еще один вариант развития событий. Старую бригаду ротируют на более сложный участок фронта.
Также, говорит нардеп, есть еще один вариант, когда старую бригаду выводят, новая "сыплется", а старухе дают пару недель "на восстановление" с установкой принимать как пополнение всех, кого найдут, чтобы в отчете укомплектованность была такой, чтобы полковник из высшего штабу мог поставить галочку. Через пару недель такую "восстановленную" бригаду бросают в новый ад.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, когда следует ожидать пика российского наступления на фронте.
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Ігор
сегодня, 10:56
Кожен наступний гірше за попереднього. Але дивитись треба на головнокорумповувача. Бо в нас зараз виступає купа піксельних чоловічків які як хробаки, бачать тільки те, що навколо них на землі, а нам потрібні орли які будуть бачити що у небі вгорі.