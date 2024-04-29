Безуглая уже взялась за Столтенберга. Чем генсек НАТО не угодил украинскому нардепу

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Ткачик Олеся
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину и среди прочего выступил в Верховной Раде, чем спровоцировал, с одной стороны волну критики, а с другой – стал заложником фотосессий, потому что каждый депутат хотел с ним сфотографироваться для истории.
Марьяна Безуглая
Как отметила в Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая выступление Столтенберга было "об общем" и генсек не сказал ничего нового. При этом, отметила политик, он ясно дал понять, что никакого приглашения на следующем саммите НАТО не будет.
По ее словам, НАТО ждет совсем другое будущее, перерождение. Сейчас, считает Безуглая, это – гигантская бюрократическая машина.
В свою очередь, нардеп Ирина Геращенко также обратила внимание на то, что Столтенберг сказал, что Украина будет членом НАТО, однако не конкретизировал когда именно.
По ее словам, в своем выступлении во время посещения Украины генеральный секретарь сосредоточился на угрозах, которые несет свободному миру Россия и ее партнеры, в частности Китай.
При этом нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе добавила, что генсек уверен, что свободная, демократическая Украина будет в НАТО, и реформы и борьба с коррупцией делают этот путь необратимым.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США думают о членстве Украины в НАТО.
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