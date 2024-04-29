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Безуглая уже взялась за Столтенберга. Чем генсек НАТО не угодил украинскому нардепу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину с неанонсированным визитом и выступил в Верховной Раде. По словам нардепа Марьяны Безуглой, все выступление было «ни о чем», с намеками на то, что Украину к членству летом не пригласят

сегодня, 17:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину и среди прочего выступил в Верховной Раде, чем спровоцировал, с одной стороны волну критики, а с другой – стал заложником фотосессий, потому что каждый депутат хотел с ним сфотографироваться для истории.

Безуглая уже взялась за Столтенберга. Чем генсек НАТО не угодил украинскому нардепу

Марьяна Безуглая

Как отметила в Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая выступление Столтенберга было "об общем" и генсек не сказал ничего нового. При этом, отметила политик, он ясно дал понять, что никакого приглашения на следующем саммите НАТО не будет.

"Конечно, сказал, что Украина будет членом НАТО. Когда-то. Боятся, погрязли. После выступления нардепы выстроились в очередь переговорить и сфотографироваться, я подошла и сказала одно: "Вы только обещаете, а мы умираем". Развернулась и ушла. Вот так",
– написала нардеп.

По ее словам, НАТО ждет совсем другое будущее, перерождение. Сейчас, считает Безуглая, это – гигантская бюрократическая машина.

"Активировали бы 5 статью по Польше, например? Контекстный ящик Пандоры россиянами уже давно открыт",
– добавила политик.

В свою очередь, нардеп Ирина Геращенко также обратила внимание на то, что Столтенберг сказал, что Украина будет членом НАТО, однако не конкретизировал когда именно.

По ее словам, в своем выступлении во время посещения Украины генеральный секретарь сосредоточился на угрозах, которые несет свободному миру Россия и ее партнеры, в частности Китай.

"Он отдал честь мужеству украинского народа и Вооруженных Сил, противостоящих российской агрессии. И подчеркнул, что будущее членство Украины в НАТО должно обезопасить ее от новых угроз",
– написала в Фейсбуке нардеп.

При этом нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе добавила, что генсек уверен, что свободная, демократическая Украина будет в НАТО, и реформы и борьба с коррупцией делают этот путь необратимым.

"К сожалению, правда, в ближайшее время решение о приглашении Украины в Альянс генсек не обещал, а для нас это единственная реальная гарантия безопасности",
– добавила политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США думают о членстве Украины в НАТО.




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Источник: comments.ua
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