Безуглая шокировала заявлением: президентство Зеленского привело к войне

За пять лет президент, не из системы, разрушил систему, пожалуй, наибольшее достижение Владимира Зеленского, отметила Марьяна Безуглая.
Марьяна Безуглая
"Привело ли это к войне? – Да. Договоренности с Россией, прикрытые вышитыми рушныками и сорванными складами боеприпасов, были нарушены. Разрушило ли это устои и роль украинского парламента? – Да. Олигархов стали слушать так же, как и всех остальных, зачастую никак. За ширмой парламентаризма оказалась пустота субъектности",
– отметила нардеп.
При этом, по ее словам, подобные действия также изменили и восприятие Украины в мире. Она считает, что теперь Украина перестала быть просителем третьего сорта с распилом остаточных подачек через грантовые проекты, миссии ОБСЕ и другую бутафорию.
"Построило ли это новую систему взаимоотношений? – Нет. Мы оказались на нестабильной почве, и все общество, потерявшее олигархическую предсказуемость государственного управления, ложный мир и войну не для всех, а также иллюзии сейчас пытается выжить в новых реалиях",
– подчеркнула нардеп.
По ее словам, сейчас реальность Украины – бездна.
"Бездна борьбы за страну по-настоящему. Выживание не для галочки. Нация не как бы",
– отметила Безуглая.
Нардеп говорит, что украинская турбулентность и борьба катализировали мировые процессы, и даже опытные эксперты не берутся прогнозировать конфигурацию мира в ближайшее время.
"Все ли выйдет? Мы можем проиграть полностью. Не все увидят, не все останутся, не все присоединятся и не все станут. Но наконец-то за три десятилетия борьба за независимость настоящая. А россиянам – смерть",
– отметила политик.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путина от нападения на Украину не удержал бы ни один другой президент.
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Ігор
сегодня, 18:36
Дурниці! Окрім передовій, всюди старе гниле тихе болото без жодних змін. А боротьба за країну в чому? Україна була 2000 років і буде далі. Ці порошинки, які прийшли в цей світ на мить, і підуть у порох, справді уявили себе месіями і рятівниками? Давайте спробуємо без вас, невже "все пропаде"? Після Гитлера Чаушеску Пол Пота Мао ... починався розвиток, а після вас?