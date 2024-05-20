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Главная Новости Политика Украины 2024 Безуглая шокировала заявлением: президентство Зеленского привело к войне
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Безуглая шокировала заявлением: президентство Зеленского привело к войне

Нардеп Марьяна Безуглая поделилась размышлениями по поводу пяти лет президентства Владимира Зеленского. В частности, по ее словам, он сломал систему, что в свою очередь привело страну к войне

сегодня, 19:19 comments1733
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Ткачик Олеся
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За пять лет президент, не из системы, разрушил систему, пожалуй, наибольшее достижение Владимира Зеленского, отметила Марьяна Безуглая.

Безуглая шокировала заявлением: президентство Зеленского привело к войне

Марьяна Безуглая

"Привело ли это к войне? – Да. Договоренности с Россией, прикрытые вышитыми рушныками и сорванными складами боеприпасов, были нарушены. Разрушило ли это устои и роль украинского парламента? – Да. Олигархов стали слушать так же, как и всех остальных, зачастую никак. За ширмой парламентаризма оказалась пустота субъектности",
– отметила нардеп.

При этом, по ее словам, подобные действия также изменили и восприятие Украины в мире. Она считает, что теперь Украина перестала быть просителем третьего сорта с распилом остаточных подачек через грантовые проекты, миссии ОБСЕ и другую бутафорию.

"Построило ли это новую систему взаимоотношений? – Нет. Мы оказались на нестабильной почве, и все общество, потерявшее олигархическую предсказуемость государственного управления, ложный мир и войну не для всех, а также иллюзии сейчас пытается выжить в новых реалиях",
– подчеркнула нардеп.

По ее словам, сейчас реальность Украины – бездна.

"Бездна борьбы за страну по-настоящему. Выживание не для галочки. Нация не как бы",
– отметила Безуглая.

Нардеп говорит, что украинская турбулентность и борьба катализировали мировые процессы, и даже опытные эксперты не берутся прогнозировать конфигурацию мира в ближайшее время.

"Все ли выйдет? Мы можем проиграть полностью. Не все увидят, не все останутся, не все присоединятся и не все станут. Но наконец-то за три десятилетия борьба за независимость настоящая. А россиянам – смерть",
– отметила политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путина от нападения на Украину не удержал бы ни один другой президент.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02hsDek5g9ZKZqHKiHcu5ySTWqGxjAvor16k7jHbt5xh6qeQbsAvC7YoPfqiBmDEngl
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Ігор

сегодня, 18:36

Дурниці! Окрім передовій, всюди старе гниле тихе болото без жодних змін. А боротьба за країну в чому? Україна була 2000 років і буде далі. Ці порошинки, які прийшли в цей світ на мить, і підуть у порох, справді уявили себе месіями і рятівниками? Давайте спробуємо без вас, невже "все пропаде"? Після Гитлера Чаушеску Пол Пота Мао ... починався розвиток, а після вас?


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