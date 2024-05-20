Безуглая шокировала заявлением: президентство Зеленского привело к войне

За пять лет президент, не из системы, разрушил систему, пожалуй, наибольшее достижение Владимира Зеленского, отметила Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая

"Привело ли это к войне? – Да. Договоренности с Россией, прикрытые вышитыми рушныками и сорванными складами боеприпасов, были нарушены. Разрушило ли это устои и роль украинского парламента? – Да. Олигархов стали слушать так же, как и всех остальных, зачастую никак. За ширмой парламентаризма оказалась пустота субъектности",

– отметила нардеп.

При этом, по ее словам, подобные действия также изменили и восприятие Украины в мире. Она считает, что теперь Украина перестала быть просителем третьего сорта с распилом остаточных подачек через грантовые проекты, миссии ОБСЕ и другую бутафорию.

"Построило ли это новую систему взаимоотношений? – Нет. Мы оказались на нестабильной почве, и все общество, потерявшее олигархическую предсказуемость государственного управления, ложный мир и войну не для всех, а также иллюзии сейчас пытается выжить в новых реалиях",

– подчеркнула нардеп.

По ее словам, сейчас реальность Украины – бездна.

"Бездна борьбы за страну по-настоящему. Выживание не для галочки. Нация не как бы",

– отметила Безуглая.

Нардеп говорит, что украинская турбулентность и борьба катализировали мировые процессы, и даже опытные эксперты не берутся прогнозировать конфигурацию мира в ближайшее время.

"Все ли выйдет? Мы можем проиграть полностью. Не все увидят, не все останутся, не все присоединятся и не все станут. Но наконец-то за три десятилетия борьба за независимость настоящая. А россиянам – смерть",

– отметила политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путина от нападения на Украину не удержал бы ни один другой президент.