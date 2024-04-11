Безуглая считает законопроект о мобилизации максимально мягким и запутанным. О чем речь

В Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки законопроект о мобилизации заговорили и обременили, считает Марианна Безугла.

Марьяна Безуглая

По ее мнению, законопроект сделали максимально мягким и запутанным.

"Отсрочок и бронирования там много, но всех, конечно, все равно не удовлетворили. А месяцы потеряны настолько, что стало невозможным, ввиду обстоятельств, закладывать любые сроки мобилизации"

, – отметила нардеп.

По ее словам, был риск, что Верховная Рада Украины ничего не проголосует вообще.

"И на этом, считаю, нас надо было бы отправлять в отдельный батальон, отпуская только на заседание для продолжения действия военного положения, голосования за бюджет и других нескольких критических законов, что без парламента никак. Полезно было бы. Потому что распустить парламент во время войны недопустимо, а в случае неголосования это уже был бы точно не парламент во время войны".

, – добавила политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 11 апреля Верховная Рада 283 голосами приняла законопроект о мобилизации. Известно, что фракция "Европейская солидарность" не дала ни одного голоса за законопроект. В "Батькивщине" только два народных депутата поддержали его.

После того как законопроект подпишет спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, его передадут на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Как только глава поставит на нем свою подпись, через месяц он вступит в силу.

При этом известно, что на фронте категорически не хватает людей и военные даже угрожали народным депутатам, если они не проголосуют чрезвычайно важный для страны и обороны законопроект.