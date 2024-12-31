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Безуглая набросилась на Зеленского: какое решение назвала очередным "косметическим ремонтом"

Какие решения относительно украинской армии раскритиковала Безуглая

сегодня, 15:46
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Кречмаровская Наталия

Народный депутат Марьяна Безуглая продолжает критиковать процессы, происходящие в украинской армии, и решения, связанные с войском.

Безуглая набросилась на Зеленского: какое решение назвала очередным "косметическим ремонтом"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Очередную критику нардепа вызвало сообщение Президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, и это правильные социальные лифты для армии", — сообщил Зеленский в ежедневном видеообращении.

Марьяна Безуглая прокомментировала:

“Важный шаг при нынешних обстоятельствах, когда армией руководят "совки", но он еще больше обезобразит соотношение солдат, сержантов и офицеров, увеличивая количество офицеров без реального и системного развития сержантского корпуса. Очередной "косметический ремонт" вместо необходимых кадровых и организационных решений.


Безуглая набросилась на Зеленского: какое решение назвала очередным ”косметическим ремонтом” - фото 2


Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского на днях, як писал портал "Комментарии", раскритиковал американский бизнесмен Илон Маск. Он неоднократно выступал с критикой президента Украины Владимира Зеленского, на этот раз подверг критике оказание очередной помощи Украине.

“Байден посылает Украине еще 2,5 миллиарда долларов – потому что 175 миллиардов оказалось недостаточно. Между тем Трамп готовится определить приоритеты для Америки, обещая скорейшее решение этой бесконечной волны расходов", — написал Х криптоинвестор и ведущий Марио Нафул.

На сообщение отреагировал юрист Клей Томпсон, который написал: "Зеленский действительно совершил одно из самых больших денежных ограблений всех времен".

Маск согласился с ним, отреагировав: "Чемпион всех времен".

При этом Томпсон в своем аккаунте на платформе Х не скрывает, что сотрудничает с российской пропагандой.



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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0KpiP8QLYMF5SXSgCZE9myPUK9JawHEEvfgBEhXj98QMWARPhQzv6qUc8fskxJMVNl
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