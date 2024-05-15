Банковая якобы думает над отставкой Сырского: кто станет новым Главкомом

Как отметил в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза со ссылкой на свои источники на Банковой, якобы в Офисе президента обдумывают возможность увольнения Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ на фоне последних событий, происходящих на фронте.

Александр Сырский

По информации Березы, пока самой вероятной кандидатурой на замену Сырского является генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

"Как всегда не верю тем "злым языкам с Банковой", но они, подлецы, почему-то всегда правы в своих инсайдах. И, кстати, Мойсюк гораздо лучший вариант на должность Главкома. Хотя и он без мобилизации ничего не сможет поделать",

– подчеркнул политик.

При этом Береза допустил, что если увольнение Сырского все же состоится, то его могут, например, назначить министром обороны вместо Рустема Умерова или отправить руководить Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Подождем и скоро узнаем, что будет. Но "злые языки с Банковой" говорят, что там мнение по этому вопросу, как и по всем остальным, может измениться раз десять. И это только сегодня",

– добавил Береза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в прошлом Главкома Валерия Залужного также политики и эксперты много раз "отправляли в отставку". Однако решение о его увольнении все же было принято и его заменил Александр Сырский. От него ожидали перехвата инициативы на фронте.

Сейчас ситуация на фронте не совсем хорошая. Сам Сырский не раз говорил о тяжелой ситуации. Кроме того, к сложной ситуации на Донбассе добавилось еще и Харьковское направление, где российские террористы ведут бои за Волчанск.