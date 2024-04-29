Банковая «вычеркнула» мужчин за границей. Почему пошла на такой шаг

Около 60% находящихся в Украине украинцев считают справедливыми ограничения прав зарубежных украинских мужчин, из них треть, мягко говоря, хочет очень жестких ограничений, написал в Фейсбуке Олег Постернак со ссылкой на данные закрытой социологии.

Мужчины за границей

При этом он подчеркнул, что в вопросе усиления давления на украинских мужчин за границей нет единства. Эксперт обратит внимание, что, например, нардеп Марьяна Безуглая, эмоционирует и призывает сдать паспорта, если мужчины не видят себя украинцев. При этом эксперт подчеркнул, что Безуглая всегда осуществляет информационные кампании в интересах Банковой, а значит, это возмущение управляемое, причем с азартом.

"Арестович заходит с темы, что политика власти не должна быть попустительством "агрессивному меньшинству" (это намек на военных или как?). Журналистка Татьяна Даниленко прямо говорит: "Мы воем о поражении прав тех, кто спит в собственной теплой кровати, хорошо ест и вообще нех**ово себя чешет". Юристы и адвокаты наперегонки говорят о правах человека и европейских стандартах, политологи — о демографической яме и потере миллионов украинцев",

– пишет политолог.

Вместе с тем эксперт считает, что вернуть большинство зарубежных украинцев будет просто нереально. По его мнению, это потерянные люди. Более того, Постернак считает, что большой процент уехавших рано или поздно это бы сделали, если бы даже не было войны. Через два года эти люди рассчитывают на полное обживание и имеют амбицию на новое гражданство или новый статус.

"Не выехали бы из-за войны войны с ее временной защитой для беженцев, выехали бы впоследствии в условиях возможностей евроинтеграции из-за эгоистических установок, обстоятельств повседневности, прагматических и потребительских соображений и просто жизненных моментов, которые доминируют над связью с Украиной",

– считает эксперт.

При этом Постернак считает, что Банковая могла воспринять ситуацию так, что эти лица просто потеряны как избиратели и люди, способные влиять на электоральный ландшафт в интересах власти. С ними через два года никто особо не работал, и сейчас желания нет.

"Проще говоря, их вкусно "вычеркнули" (потому что отсутствие украинских документов исключает возможность для голосования), потому что сделать они ничего не смогут, становясь пленниками европейских стран и их "доброй воли", которая носит временный и конъюнктурный характер. Зато есть эйфория у избирателей, оставшихся в воюющей Украине и чьи эмоциональные порывы были полностью удовлетворены "консульскими" ограничениями для "пирожков",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что для украинских мужчин призывного возраста ограничили доступ к получению консульских услуг.