Банковая «вычеркнула» мужчин за границей. Почему пошла на такой шаг

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Ткачик Олеся
Около 60% находящихся в Украине украинцев считают справедливыми ограничения прав зарубежных украинских мужчин, из них треть, мягко говоря, хочет очень жестких ограничений, написал в Фейсбуке Олег Постернак со ссылкой на данные закрытой социологии.
Мужчины за границей
При этом он подчеркнул, что в вопросе усиления давления на украинских мужчин за границей нет единства. Эксперт обратит внимание, что, например, нардеп Марьяна Безуглая, эмоционирует и призывает сдать паспорта, если мужчины не видят себя украинцев. При этом эксперт подчеркнул, что Безуглая всегда осуществляет информационные кампании в интересах Банковой, а значит, это возмущение управляемое, причем с азартом.
Вместе с тем эксперт считает, что вернуть большинство зарубежных украинцев будет просто нереально. По его мнению, это потерянные люди. Более того, Постернак считает, что большой процент уехавших рано или поздно это бы сделали, если бы даже не было войны. Через два года эти люди рассчитывают на полное обживание и имеют амбицию на новое гражданство или новый статус.
При этом Постернак считает, что Банковая могла воспринять ситуацию так, что эти лица просто потеряны как избиратели и люди, способные влиять на электоральный ландшафт в интересах власти. С ними через два года никто особо не работал, и сейчас желания нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что для украинских мужчин призывного возраста ограничили доступ к получению консульских услуг.
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