Банковая вбрасывает шок-контент, чтобы приучить украинцев к мысли о неизбежности переговоров с РФ

Общество осторожно и постепенно должно привыкать к возможности мирных переговоров Украины и РФ, ведь резко ошарашить его после длительного и категорического невосприятия поддерживаемой самой властью идеи переговоров — подарок для конкурентов президента Владимира Зеленского, отмечает политтехнолог Олег Постернак.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, нужны маленькие адаптивные шаги или, вернее, их провокационные симуляции, сначала на уровне распространения информации и ее поставки в сознание граждан для защиты от радикализации со стороны тех гражданских кругов, которые фанатично не воспринимают переговоры с Кремлем.

"Такой сценарий стратегических коммуникаций, думаю, взят на вооружение Банковой сейчас. Цель – достичь привыкания или разумным языком габитуации, то есть постепенного уменьшения обратной реакции на стимул критически настроенных слоев населения", — отметил эксперт.

По его мнению, именно с этим связана детективная история с заявлением Зеленского о том, что Украина уже провела несколько встреч с представителями России в онлайн-формате по поводу плана будущих переговоров об окончании войны.

Эта фраза стала настоящим шоком. При этом указывалось, что Зеленский сказал это во время встречи с журналистами вчера 20 сентября, а сообщение распространило агентство "Интерфакс-Украина". А дальше началось самое интересное. Буквально через пару часов агентство отредактировало свое сообщение. Впоследствии выходит президентский пресс-секретарь Никифоров и сообщает, что "все заявления о встречах с россиянами исправлены", — отметил Постернак.

По его мнению, такая странная ситуация может иметь лишь одно рациональное объяснение: сначала организуется ложное шоковое сообщение, которое приковывает внимание и рискует переродиться в эмоциональную волну, затем оно быстро "откликается" и общество получает успокаивающее.

"Но фактически запускаются процессы привыкания к подобному шок-контенту, который будет материализован в действии в будущем", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Штаты цинично намекают Киеву о том, что уже пора начинать переговоры с РФ.



