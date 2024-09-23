Банковая вбрасывает шок-контент, чтобы приучить украинцев к мысли о неизбежности переговоров с РФ

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Ткачик Олеся
Общество осторожно и постепенно должно привыкать к возможности мирных переговоров Украины и РФ, ведь резко ошарашить его после длительного и категорического невосприятия поддерживаемой самой властью идеи переговоров — подарок для конкурентов президента Владимира Зеленского, отмечает политтехнолог Олег Постернак.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, нужны маленькие адаптивные шаги или, вернее, их провокационные симуляции, сначала на уровне распространения информации и ее поставки в сознание граждан для защиты от радикализации со стороны тех гражданских кругов, которые фанатично не воспринимают переговоры с Кремлем.
По его мнению, именно с этим связана детективная история с заявлением Зеленского о том, что Украина уже провела несколько встреч с представителями России в онлайн-формате по поводу плана будущих переговоров об окончании войны.
По его мнению, такая странная ситуация может иметь лишь одно рациональное объяснение: сначала организуется ложное шоковое сообщение, которое приковывает внимание и рискует переродиться в эмоциональную волну, затем оно быстро "откликается" и общество получает успокаивающее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Штаты цинично намекают Киеву о том, что уже пора начинать переговоры с РФ.
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