Автор скандального законопроекта о "демографическом" налоге отреагировал на критику

Народный депутат Сергей Гривко прокомментировал критику его законопроекта, который предусматривал введение дополнительных налогов для лиц, не имеющих детей или имеющих 1-2 ребенка. Гривко заявил, что из-за давления общества снимет законопроект.



Народный депутат Сергей Гривко. Фото из открытых источников

Сергей Гривко заявил он отзывает законопроект №11264 по улучшению демографической ситуации.

"Если общество против даже обсудить эту концепцию, то его отзываю. Ценю, кто высказался аргументированно и извиняюсь перед теми, у кого этот законопроект вызвал негатив", — написал Гривко в Facebook.

Согласно законопроекту Сергей Гривко предлагал вести дополнительный налог 1,5% для людей, не имеющих детей, 1% для лиц с одним ребенком и 0,5% для тех, кто имеет двоих детей. Таким образом народный депутат пытался мотивировать украинцев улучшить демографическую ситуацию в Украине.

Это не первый законопроект нардепа, вызывающий резонанс в обществе. В частности, Гривко был соинициатором законопроекта №7351, который предоставлял право командирам без суда казнить военных за невыполнение приказов во время боевых действий.

Также Сергей Гривко предлагал в законопроекте №10057 сократить срок заключенным, которые будут работать на "велогенарационных установках". Если бы заключенные выполнили месячный срок генерации энергии, они могли бы снизить свое заключение на три дня. Причиной создания законопроекта Гривко объясняет наполнение энергосистемы и вовлечении в спорт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде зарегистрировали законопроект, уменьшавший срок заключения за прочитанные книги.

Также "Комментарии" писали о том, кто будет иметь отсрочку по новому законопроекту о мобилизации.