Арестович с обвинениями набросился на Зеленского: хочет стать президентом Украины

Украинский блогер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович подверг критике президента Владимира Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний и заявил о готовности идти на выборы.

Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович на американском подкасте PBD с Патриком Бет-Дэвидом повторил свои слова о планах участвовать в предстоящих президентских выборах Украины. Блогер напомнил, что еще в июле 2022 года в интервью Дмитрию Гордону выразил намерение стать кандидатом в президенты.

"Я открыто заявил, когда он спросил меня, планирую ли я идти на президентские выборы, и я тогда сказал "да". И с тех пор стало понятно, какой комплекс проблем стоит перед Украиной, это резонировало со мной, и я понял, что это моя жизненная цель – помочь Украине решить эти проблемы", – сказал Арестович.

В подкасте Арестович рассказал, что "жизнь столкнула" Зеленского с задачами, которые находятся за "пределами его компетенции", имея в виду эпидемию коронавируса и войну против России. По словам блогера, президент Украины обманул свой электорат.

"На мой взгляд, это человек, который обманул своих избирателей. Он обещал им одно и практически не выполнил ни одного обещания, особенно тех, которые были ключевыми", — сказал Арестович.

Блогер считает, что Зеленский обещал избирателям "поликультурный проект", где люди говорят на русском языке, а сама русская культура будет "органической частью украинского".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович не понимает, почему русскоязычные украинцы воюют на войне.

Также "Комментарии" писали, что Арестович дал прогноз на прекращение огня в Украине и назвал точную дату.