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Арестович заявил, что в Украине его хотят убить и назвал сценарий

Бывший советник Офиса президента в интервью росСМИ заявил, что хочет воевать, но не пойдет на фронт, поскольку его могут убить свои

27 июня 2024, 18:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Алексей Арестович заявил о том, что он вернется в Украину только после того, как уйдет президент Владимир Зеленский, закончатся боевые действия или начнутся выборы.

Арестович заявил, что в Украине его хотят убить и назвал сценарий

Алексей Арестович

"Потому что Зеленский ведет против меня персональную войну. Я не Навальный и не Саакашвили. Меня всегда учили так: сначала вывернуться, а потом жалить в ответ. И отдавать себя во власть человеку, который имеет стопроцентную власть в стране по военному положению в мои планы не входит. В мои планы входит победа", — заявил Арестович.

По его словам, он бы очень хотел пойти воевать за Украину, но боится это делать в силу определнных обстоятельств.

"Ну, вы понимаете, существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. То есть куда бы я ни призвался, куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит „Искандер“ какой-нибудь. Я мало того, что сам погибну, погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на войне. Гарантированно, сто процентов. Свои. Сдав вашим. Это сто один процент", — заявил Арестович.

При этом он заявил, что его якобы предупредили "очень уполномоченные люди", что не стоит возвращаться в Украину из США.

"Я посмеялся, потому что я был и на той, другой стороне и знаю, за что могут убить, а за что не могут. Я говорю: „Ребята, не смейтесь“. У меня билет был, я через день должен был вылетать в Польшу и дальше ехать поездом в Киев. Но они прямо предупредили. Говорят: „Не едьте. Мы тебе говорим с полной ответственностью“, — заявил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Арестович уже говорил, что президент Владимир Зеленский начал против него личную войну, поэтому он в страну и не возвращается.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ouHvmuwjfNk
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Обсуждения

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Ігор

27 июня 2024, 18:14

Країною терпіл керує корумповане криваве Зло. Всі садисти, малі чи великі, мають спільну рису: вони прагнуть все тримати під 100%-вим контролем. Вони ще зі школи росли в середовищі, де їх не любили і не сприймали серйозно. Вони, як і у фільмах про злих клоунів-суперзлочинців, прагнуть всім "показати". Терпіли можуть подякувати своїм продажним 30-рублевим "патріотам" які кожного разу, після своїх заколотів, приводили до влади як ні: проросійську мерзоту, героїв Росії Гетманцева Єрмака Зе, то саму російську орду. Саме тому Україна і гине зараз.


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