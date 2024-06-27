Арестович заявил, что в Украине его хотят убить и назвал сценарий

Алексей Арестович заявил о том, что он вернется в Украину только после того, как уйдет президент Владимир Зеленский, закончатся боевые действия или начнутся выборы.

Алексей Арестович

"Потому что Зеленский ведет против меня персональную войну. Я не Навальный и не Саакашвили. Меня всегда учили так: сначала вывернуться, а потом жалить в ответ. И отдавать себя во власть человеку, который имеет стопроцентную власть в стране по военному положению в мои планы не входит. В мои планы входит победа", — заявил Арестович.

По его словам, он бы очень хотел пойти воевать за Украину, но боится это делать в силу определнных обстоятельств.

"Ну, вы понимаете, существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. То есть куда бы я ни призвался, куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит „Искандер“ какой-нибудь. Я мало того, что сам погибну, погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на войне. Гарантированно, сто процентов. Свои. Сдав вашим. Это сто один процент", — заявил Арестович.

При этом он заявил, что его якобы предупредили "очень уполномоченные люди", что не стоит возвращаться в Украину из США.

"Я посмеялся, потому что я был и на той, другой стороне и знаю, за что могут убить, а за что не могут. Я говорю: „Ребята, не смейтесь“. У меня билет был, я через день должен был вылетать в Польшу и дальше ехать поездом в Киев. Но они прямо предупредили. Говорят: „Не едьте. Мы тебе говорим с полной ответственностью“, — заявил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Арестович уже говорил, что президент Владимир Зеленский начал против него личную войну, поэтому он в страну и не возвращается.



