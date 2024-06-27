Арестович заявил, что в Украине его хотят убить и назвал сценарий

Алексей Арестович
заявил о том, что он вернется в Украину только после того, как уйдет президент
Владимир Зеленский, закончатся боевые действия или начнутся выборы.
Алексей Арестович
"Потому что
Зеленский ведет против меня персональную войну. Я не Навальный и не Саакашвили.
Меня всегда учили так: сначала вывернуться, а потом жалить в ответ. И отдавать
себя во власть человеку, который имеет стопроцентную власть в стране по
военному положению в мои планы не входит. В мои планы входит победа", — заявил
Арестович.
По его словам, он
бы очень хотел пойти воевать за Украину, но боится это делать в силу
определнных обстоятельств.
"Ну, вы
понимаете, существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. То есть
куда бы я ни призвался, куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на
следующий день россиянам. Туда прилетит „Искандер“ какой-нибудь. Я мало того,
что сам погибну, погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня
убьют на войне. Гарантированно, сто процентов. Свои. Сдав вашим. Это сто один
процент", — заявил Арестович.
При этом он
заявил, что его якобы предупредили "очень уполномоченные люди", что не стоит
возвращаться в Украину из США.
"Я посмеялся,
потому что я был и на той, другой стороне и знаю, за что могут убить, а за что
не могут. Я говорю: „Ребята, не смейтесь“. У меня билет был, я через день
должен был вылетать в Польшу и дальше ехать поездом в Киев. Но они прямо
предупредили. Говорят: „Не едьте. Мы тебе говорим с полной ответственностью“, —
заявил Арестович.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о том, что Арестович уже говорил, что президент Владимир Зеленский
начал против него личную войну, поэтому он в страну и не возвращается.
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Ігор
27 июня 2024, 18:14
Країною терпіл керує корумповане криваве Зло. Всі садисти, малі чи великі, мають спільну рису: вони прагнуть все тримати під 100%-вим контролем. Вони ще зі школи росли в середовищі, де їх не любили і не сприймали серйозно. Вони, як і у фільмах про злих клоунів-суперзлочинців, прагнуть всім "показати". Терпіли можуть подякувати своїм продажним 30-рублевим "патріотам" які кожного разу, після своїх заколотів, приводили до влади як ні: проросійську мерзоту, героїв Росії Гетманцева Єрмака Зе, то саму російську орду. Саме тому Україна і гине зараз.