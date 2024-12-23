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Арестович назвал Залужного «своим проектом»: раскрыл подробности назначения

Арестович утверждает, что якобы именно он «назначил» Валерия Залужного на должность главкома ВСУ

сегодня, 17:32
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Ткачик Олеся

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что в течение 2020-2022 годом несколько раз встречался с президентом Владимиром Зеленским. Более того, по его словам, он даже оставался наедине с президентом и главой его Офиса Андреем Ермаком, чтобы вместе решать вопросы в военной сфере.

Арестович назвал Залужного «своим проектом»: раскрыл подробности назначения

Алексей Арестович

"Оставался в кабинете наедине с ним и Ермаком, решая ряд специфических вопросов в военной сфере. Например, назначение Залужного главнокомандующим. Это делал я. Это был мой проект назначить Залужного главнокомандующим", — заявил политик

Арестович добавил, что когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, он был в ближайшем окружении Владимир Зеленского.

В то же время, в соцсетях обращают внимание на то, что Арестович собирается принимать участие в президентских выборах. Помимо этого, возможно, в них будет принимать участие и Залужный. По крайней мере, его рейтинги постоянно замеряют социологи. И следует отметить, что он гипотетически побеждает даже Зеленского. Поэтому, в соцсетях не исключают, что таким образом Арестович пытается повлиять на симпатии украинцев в отношении Залужного.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. Тогда же стало официально известно о его увольнении.

При этом увольнение Залужного приписывает себе нардеп Марьяна Безуглая, которая активно критиковала Залужного в соцсетях и устраивала опросы по поводу того, кто может занять его место.




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