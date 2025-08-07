Выборы в обмен на мир. Кто в Украине готов принять условия Кремля

Анонсы Трампа по поводу встреч с лидерами Украины и РФ стимулировали волну политических прогнозов разной тональности. В них присутствует как эйфория ("война вот-вот кончится"), так и пессимизм ("нас вот-вот сдадут"). Между тем, ни конца войны пока в обзорной перспективе не видно, ни "капитуляция" в нынешних условиях маловероятно.

Кремль в РФ (фото из открытых источников)

Не исключено, что мирный процесс все же будет стартовать , но даже на согласование процедурных позиций переговорных делегаций уходят недели. Однако и полностью исключать возможность перемирия и подготовки к подписанию мирного договора все же не следует. Как и того, что одним из условий этого договора будет проведение в Украине выборов всех уровней.

В этом смысле маркерно поведение некоторых опытных украинских политиков, которые очень хорошо понимаются в стадиях избирательного процесса. Так, заявление Юлии Тимошенко о "колониальном управлении" может восприниматься как переход на позиции пророссийского лагеря и выявление намерений бороться за остатки "умеренного" электората Востока и Юга Украины. С другой стороны, можно расценить этот шаг как подыгрывание Офиса Президента с целью отведения негатива и токсического восприятия последнего. Но дальнейшее продвижение месседжа о том, что европейская интеграция грозит суверенитету Украины в западных СМИ (The Times), подтверждает , что речь в Верховной Раде спонтанной не была. Если же посмотреть на последние сообщения с официального сайта " Родины ", то из них можно сделать следующие выводы. В частности, 3 августа было обнародовано заявление под названием: "Юлия Тимошенко отстаивает нарративы родителей-основателей современной Украины". В заявлении цитируется Левко Лукьяненко, говоривший: "Не надо нам гнуть шею ни перед Московией, ни перед Западом – ни там, ни там нет рая". Но это только один из политических деятелей, сыгравших серьезную роль в утверждении независимой Украины. У других "отцов-основателей" встречаются не менее противоречивые тезисы. К примеру, Вячеслав Чорновил некоторое время выступал за федерализацию Украины. Той же точки зрения придерживался Михаил Грушевский.

А в Декларации о государственном суверенитете Украины есть два пункта, которые в современных условиях могут быть использованы сторонниками максимальных уступок РФ при подписании мира:

- "Территория РСФСР в существующих границах неприкосновенна и не может быть изменена и использована без ее согласия".

- "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках и соблюдающим три неядерных принципа: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие".

То есть уступки РФ: 1) прописать нейтральный статус Украины в Конституции и 2) согласиться на изменение границ – по желанию можно обосновать и Декларацией о суверенитете. Так же, как и федерализацию точки зрения Чорновила.

А теперь вернемся к выборам. Последний соцопрос КМИС свидетельствует: 76% украинцев категорически исключают "мирный план" на условиях РФ, могут согласиться с этими требованиями России – 17%. Также условный план США (когда Россия "де-факто" остается контролировать Луганск в области и оккупированной и РФ части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей ) могут принять 39% респондентов, этот показатель вырос с 29% в мае.

76% – большинство, но 17% – также много. А если требования Москвы хотя бы частично будут совпадать с мирным планом Трампа, то этот показатель имеет все шансы на рост до 39%.

И это, как не сложно увидеть – значительное электоральное поле, для которого приемлемы и "мир любой ценой", и нейтральный статус с федерализацией, и, если трактовать логику респондентов, даже отказ от некоторых территорий ("по согласию"). Ближайшее окружение ведущих украинских политиков уже отрабатывает разные сценарии проведения выборов, равно как и позиционирование во время их подготовки. Юлия Тимошенко собственными заявлениями и действиями продемонстрировала, что ее штаб находится на стадии стратегического планирования. И уже успел определить портрет избирателей, за голоса которых готов соревноваться на выборах.

Поэтому все вышеперечисленные месседжи — это сигнал не только Москве, что в Украине остались политики, которые готовы ей подыграть, но и Вашингтону, что его "мирные инициативы", в большинстве своем похожие на требования капитуляции, здесь также могут быть приняты без возражений. И исходя из этого, ЮВТ совсем не собирается на политическую пенсию. А политики, которые сигнализируют другим заинтересованным сторонам , что в "Украине есть с кем договариваться кроме власти", могут этой власти вызвать очень много проблем.