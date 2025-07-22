Потеря безвиза, выборы и коррупция: каковы последствия законопроекта о НАБУ и САП

22 июля 2025 года "скандальный" законопроект во втором чтении набрал 263 голоса "за" и одновременно вывел на поверхность новые разломы внутри украинского политикума.

Президент Зеленский принял атаку на антикоррупционные органы

Блокировка трибуны депутатами, выступления правозащитников, сообщения в соцсетях, а также рекордно быстрое подписание законопроекта Председателем Верховной Рады Русланом Стефинчуком вызвали обеспокоенность как в Украине, так и за рубежом.

Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале "Железный нардеп" в этот же день заявил, что по "по информации из нескольких источников Президент уже подписал принятый сегодня законопроект №12414 о ликвидации НАБУ и САП".

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье выразил обеспокоенность недавними действиями Украины по НАБУ и САП. В ЕС подчеркнули, что эти органы должны оставаться независимыми, ведь это ключ к реформам и борьбе с коррупцией.

Что стало причиной чрезмерного внимания к НАБУ и САП, как с этим связаны недавние обыски у их сотрудников и может ли привести новый законопроект к потере Украиной режима безвиза — разбираем дальше.

В чем суть законопроекта

Встряхнувшие общество ключевыми нововведениями стали следующие пункты:

Генеральный прокурор получает доступ ко всем уголовным производствам НАБУ;

Генпрокурор также сможет давать обязательные указания детективам и изменять подследственность;

Генпрокурор получит право закрывать производство на основании ходатайств стороны защиты;

Генпрокурор сможет лично подписывать подозрения высокопоставленным должностным лицам;

Руководитель САП потеряет право самостоятельно входить в состав группы прокуроров, теперь это решение будет принимать исключительно генпрокурор.

С одной стороны, НАБУ и САП станут подконтрольны генеральному прокурору, что приведет к четкому взаимодействию и порядку, а с другой — это и есть та же потеря "независимости", которая может привести к превращению этих органов в "прямое продление руки недобросовестного генпрокурора".

Что стоит за этим решением, при чем здесь внеочередные выборы в Украине и безвиз — политтехнолог Олег Постернак эксклюзивно для информационно-аналитического издания "Комментарии".



Законопроект №12414 – начало нового этапа централизации власти или подготовка к досрочным выборам с уже согласованными игроками?

Я в этом вопросе на стороне государства, учитывая, что в общественной и медийной среде очень заметна тенденция найти в действиях, связанных с наведением порядка в системе антикоррупционных органов, политическую подоплеку.





Откуда идет эта тенденция? Вый разных антикоррупционеров и активистов, которые сидят на западных грантах, и, разумеется, пытаются представить эту ситуацию наиболее выгодно для них. Хотя то, что произошло, во-первых, не скандальный закон.





Давайте посмотрим на эту проблему не с точки зрения политики, подготовки к выборам, демонтажа иностранного влияния, а с другой точки зрения. резонансных дел, безнаказанная ложь в декларациях детективов.





Были случаи, когда НАБУ возглавлял человек, который привлечен к административной ответственности, даже за коррупционные деяния. факты сотрудничества части детективов, руководителей управления НАБУ с ФСБ.





Все медийщики становятся на сторону НАБУ, не понимая, что соответственно статьи о государственной измене не требуется решения суда для проведения обысков. 10 лет своего существования НАБУ вернуло 0,8 миллиарда гривен, а потратило — 10 миллиардов гривен. Так для чего нам такой орган?





Вот, я вам сейчас копнул то, что реально представляет себе это "подобие" так называемых антикоррупционных органов. Следующий — (ВАКС) Высший антикоррупционный суд.





Так вы соглашаетесь с тезисом, что принимаемые изменения в законодательстве это скорее острая необходимость, чем громкая неожиданность, о которой все сейчас пишут? С чем это связано?





Совершенно согласен. Необходимость связана прежде всего с тем, что ранее НАБУ опекали определенные структуры, которые имели выход на демократическую партию.





И сейчас понятно, что с точки зрения необходимости возвращения деятельности НАБУ в конституционное и законное поле, это выглядит абсолютно резонно и справедливо. У нас есть конституция, Украина – суверенное государство.





Извините, где Кривонос вместе с руководителем САП были, когда СБУ нашло следы сотрудничества с ФСБ? Они почему-то были в Великобритании? просто прекращать.





Нужно всю эту контору реформировать и создавать нормальный, адекватный, процессуально подчиненный орган, если речь идет о независимости, прозрачности органа. будет.





ЕС уже раскритиковал законопроект, о каких последствиях для Украины мы говорим?





Европейский Союз получит ответ от официальных органов власти, где будет ясно указано, что действия Украины направлены на реформирование Национального антикоррупционного бюро Украины, приведение его деятельности в рамки законности, очищение этой структуры от иностранных влияний, в том числе ФСБ РФ.





Недопустимо, что в годы войны фактически внутри государства создан инструмент реализации интересов страны, против которой воюют обычные украинцы, украинский народ. Поэтому Европейский Союз не рискнет сейчас сворачивать или преуменьшать евроинтеграционные стремления.





Понятно, что послы J7 и ЕС будут глубоко обеспокоены. Но я думаю, что все, что осуществлено, абсолютно в конституционных рамках.





Почему Сергей Лещенко, советник руководителя Офиса президента Украины после активной общественной позиции внезапно умолк в ключевой момент изменений в НАБУ и САП?





И почему Мустафа Найем, бывший нардеп и эксочильщик Государственного агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры ограничился лишь двумя сообщениями в Facebook — без дальнейшего продолжения антикоррупционной темы?





Вопрос к Лещенко и к Майему, думаю, что они прекрасно могут сами дать ответ на свою позицию.





Тем не менее, я думаю, что Лещенко тесно связан с Офисом Президента, он — советник. Поэтому я думаю, что он будет определенным образом взвешивать свою позицию. А Мустафа Найем давно уже отошел от грантового сообщества.





Кардинально противоположного мнения придерживаются бывший глава Государственной таможенной службы Украины, действующий депутат Киевсовета Максим Нефедов и председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин .





Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде наоборот в поддержку сокращения полномочий НАБУ и САП, а также с резкой критикой грантовых структур и "колонизации Украины", сорвав аплодисменты фракции "Слуга народа" .





Законопроект вызвал волну общественного возмущения, политических комментариев и острых дискуссий в публичном пространстве. Почему именно это голосование стало настолько резонансным – говорим с Игорем Чаленко, Главой Центра анализа и стратегий.

Можно ли говорить, что 263 голоса не только политическое решение, но и сигнал внешним партнерам: "Мы больше не играем по правилам Запада"?





Не думаю, что это сигнал Запада, потому что от Запада все равно сейчас зависит вся наша гражданская часть бюджета. И было бы странно подавать такие сигналы.





Это вопрос в целом недоверия к НАБУ, именно как к независимому институции, скорее всего, что мы здесь видим определенный корпоративный ситуативный союз в Раде, где народные депутаты почувствовали на своей шкуре действия НАБУ и, очевидно, не согласны с трактовкой законодательства и с использованием каких-либо вопросов. напротив.





Я думаю, что это точно не сигнал Запада, потому что от Запада ответ еще прилетит, и это очевидно.





Почему ключевые фигуры, годами олицетворявшие антикоррупционную риторику власти, таких как Лещенко и Найем, избрали публичную паузу именно тогда, когда принимали закон, уничтожающий фундамент этой риторики?





Не думаю, что здесь стоит смотреть на Лещенко и Найема как на показатель. Мы же видим различные фигуры, которые приобщались к развитию антикоррупционного законодательства.





Почему законопроект вызывал такую негативную реакцию общества?Это из-за нехватки юридических знаний и громких выступлений экспертов или все-таки законопроект имеет "болезненные подводные юридические камни"?





По моему мнению, вызванная негативная реакция стала следствием от вакуума коммуникации и от темпов принятия законодательства. проанализировать за столь короткое время тоже нет возможности.





Поэтому здесь больше форма, по которой это все принималось.





И конечно, это все идет в русле предыдущих событий (что касается и обысков, дела Шабунина, директора БЭБ и так далее).





Европейский Союз не в восторге, шквал критики привел к обсуждениям возможной потери безвиза с ЕС.





По-моему, Европейский Союз не пойдет на какие-то жесткие меры против Украины.





Но вопрос будет отложен в долгий ящик после войны.





Кстати, таким тестовым кейсом была как раз ситуация в Риме, когда общественность рассчитывала, что будет критика неназначения руководителя БЭБ, а на самом деле ни G7, ни кто-либо из наших партнеров, ни европейцы во время встречи с президентом об этом совершенно не вели речь. Так что ситуация на паузе и думаю, что к ней вернутся наши партнеры.





День завершился митингами в центре Львова и Киева против подписанного законопроекта (по "ликвидации" НАБУ и САП). Как это сыграло на руку России — рассказал Алексей Буряченко, к.п.н., руководитель Международной ассоциации малых общин.

К событиям вокруг обнаружения российского следа в НАБУ можно относиться по-разному, но стражи порядка фиксируют, что он там присутствует. Опасно ли это во время войны и является ли это вопросами национальной безопасности – конечно, да.





Мне странно, что грантоориентированные активисты этого не понимают и, более того, призывают людей в социальных сетях выходить на, как они называют, "третий Майдан". И это во время войны, на фоне возможной ракетно-шахедной атаки врага . появятся на их пропагандистских телеканалах уже в этот вечер.





Неужели вопросы интеграции НАБУ и САП в общегосударственную правоохранительную архитектуру, через призму последних событий, это такая большая "измена", что нужно выводить людей на митинг?





Одни молчат, другие митингуют в городах. рискуем ли мы стать свидетелями "третьего майдана"?





Я думаю, что реакция будет и в других городах, несмотря на то, что это запрещено Законом Украины “О режиме военного положения”. на самом деле не очень характерно для законов (например, есть законы, годами лежавшие в Комитете Верховной Рады — безотлагательный закон о ликвидации Киевского окружного административного суда, назначение на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и др.).



Люди все видят и это не должно было быть принято таким образом и так явно. или при Кабмине, который, как говорит президент Зеленский, должен переводить экономику на военный лад и улучшать наше сопротивление России.





Очевидно, люди прекрасно понимают, что сейчас Майдан невозможен, потому что не только Закон Украины "О режиме военного положения", а и то понимание, что сегодня расколы и делегетизация власти (которая на самом деле сама все делает для того, чтобы это произошло), все это будет только на руку антиукраинских сил и тех, кто против себя и так есть, но намного умнее. ощутим. И я бы советовал власти отыграть назад, поскольку каким судом вы судите, таким и вас будут судить.





Законопроект №12414 стал не просто юридическим актом, он превратился в лакмусовую бумажку, обнаружившую глубокие трещины в украинской политической системе, а также разжег дискуссии о границах допустимого во время войны Аргументы сторон поразительно контрастны: одни говорят о наведении порядка и возвращении подотчетности. ценностей.

Независимо от политических симпатий, ключевым остается вопрос доверия: верят ли граждане, что изменения – это настоящая реформа, а не инструмент для концентрации власти в одних руках?И убедит ли власть международных партнеров, что контроль – это не уничтожение, а попытка спасти органы, которые сами потеряли доверие?