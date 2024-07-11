Как меценат Олег Крот спасает свое арестованное имущество

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Черновалова Кристина
История бизнесмена и владельцев IT-холдинга TECHIIA Олега Крота в 2022-м году буквально "взорвала" информационное пространство Украины. Предприниматель похвастался, что задонатил на нужды ВСУ 60 млн дол, но быстро выяснилось, что подтвердить свои слова он не может. Также в ходе расследования выяснилось, что Олег Крот мог быть связан с игорным бизнесом в лице российского букмекера 1XBET.
Как Олег Крот стремится защитить свою конфискованную собственность
С тех пор предприниматель изменился – активно технологизации украинской армии.
Как писали "Комментарии", еще до 2022 года в Украине случился бум на производство дронов, и пусть их настоящий расцвет пришелся на полномасштабное вторжение РФ, многие бизнесмены инвестировали в отрасль за годы до этого.
Не стал исключением Олег Крот, который через британскую компанию "Калвер аэроспейс Юкей ЛТД" владеет примерно 40,5% ООО "Глефа", специализирующейся на производстве дронов. На фоне средств, которыми оперирует бизнесмен, выручка "Глефы" за 2023-й год в 74,2 млн грн не кажется существенной, но рост по сравнению с 2022м годом в три раза выглядит многообещающим.
Правда, вопрос о собственности на эту компанию в январе 2023 года встал, что называется, "ребром". 18 января Печерский райсуд Киева арестовал долю бизнесмена в ООО "Глефа", а также еще в 4 компаниях.
Причиной тому послужило уголовное производство № 12023000000001956, в котором идет речь об отмывании денег, полученных преступным путем. В рамках последнего следователи Национальной полиции Украины считают, что совладелец всех этих 5 компаний обманул гражданина Бразилии Карлоса Жозе Де Соуза Фузиями на 35 миллионов долларов.
Согласно данным аналитического сервиса YouControl, директором ООО "Глефа" является такой себе Дмитрий Дмитриевич Грищак, "всего лишь" старший сын заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрия Викторовича Грищака.
Впрочем, предъявить что-либо Дмитрию Дмитриевичу Грищаку оснований нет – старший сын замминистра действительно специалист в сфере БПЛА, 5 лет – до 2020 года, работал в Центральном НИИ вооружения и военной техники ВСУ. Участвовал в принятии на вооружение дронов для украинской армии. Словом, работает он по профилю и, скорее всего, многие фирмы возьмут его на работу за профессионализм, а не родственные связи.
Однако, согласно декларации о доходах за 2023-й год Дмитрия Викторовича Грищака, в том самом ООО "Глефа" трудятся также его младший сын – Алексей, и жена замминистра Анна Грищак. Что любопытно, младший сын чиновника в 2023-м году закончил Национальный университет биоресурсов и природопользования, то есть в каком качестве он может пригодится фирме, производящей БПЛА, непонятно.
Супруга замминистра Анна Грищак является ФОПом, которая предоставляет консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, но также работает в "Глефа" и, судя по данным декларации супруга, именно эта работа является для нее основной. Так, на 11 214 гривен дохода от ФОП в 2023-м году на зарплату в ООО "Глефа" пришлись 422 605 гривен, разница едва ли не в 40 раз.
Кстати, уже упомянутый Дмитрий Грищак, старший сын замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации также оформлен ФОП с основным КВЭДом, как и у матери – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Однако, об этом факте его отец в своей декларации умолчал.
Заметим, что в декларации о доходах за 2022-й год Дмитрий Грищак-старший вообще не упоминает работу младшего сына и жены у Олега Крота в ООО "Глефа", то есть работать в компании они начали в 2023-м году. Именно в том самом году, когда доля Олега Крота в ней была арестована Печерским районным судом – такое вот совпадение, конечно же, случайное.
1 сентября 2023 года в двух из пяти фирмах, доля в которых Олега Крота была арестована, появились миноритарные бизнес-партнеры. По 5% в ООО "Глефа" и ООО "Калвер авишейшн" получили режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко и бизнес-партнер главы ОП Андрея Ермака и продюсер сериала Артем Колюбаев.
На большую дорогу украинского бизнеса кинопродюссер Артем Колюбаев вышел в 2023 году, сперва как бизнес-партнер бывшего члена ОПЗЖ и крупного девелопера Вадима Столара. К осени бизнесмен мог похвастаться, по данным СМИ, выделенными десятками миллионов гривен бюджетных средств на съемки кино, вложениями в ценные бумаги и дроны производства Culver. В целом, по данным YouControl Артем Колюбаев в настоящий момент выступает владельцем или соучредителем 31 коммерческой фирмы, работающих в самых разных отраслях экономики.
59-летний Алексей Кирющенко ранее был известен как режиссер сериала "Слуга народа", ставшего трамплином для президентского кресла Владимира Зеленского. Однако, в 2023-м году он стал известен и как бизнесмен. Сперва, как совладелец того же Culver, а в 2024-м году как трейдер, торгующий электроэнергией. После того как Кирющенко стал владельцем 49% ООО "Эл-энерго" — компания регулярно побеждает в тендерах на продажу энергии государству. Итог – с октября 2023 года компания получила из госбюджета 1 млрд грн.
В целом размах бизнеса Алексея Кирющенко куда скромнее – в той или иной степени ему принадлежат всего 9 фирм, против 31 у Артема Колюбаева.
Как несложно заметить, ценные работники в лице семьи замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрия Викторовича Грищака или партнеры в лице приближенных к руководителю ОП Артема Колюбаева и Алексея Кирющенко после ареста фирм Олега Крота, выглядят прозаично. Не исключено, что тем самым просто решался вопрос возврата активов, арестованных ранее у бизнесмена.
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AlexK
сегодня, 07:10
https://vector.comments.ua/news/2024/eks-golovu-vs-knyazeva-poymali-u-granicy-dvigalsya-v-storonu-rumynii-736377.html
AlexK
сегодня, 07:09
Очень интересно.