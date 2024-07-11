Как меценат Олег Крот спасает свое арестованное имущество

История бизнесмена и владельцев IT-холдинга TECHIIA Олега Крота в 2022-м году буквально "взорвала" информационное пространство Украины. Предприниматель похвастался, что задонатил на нужды ВСУ 60 млн дол, но быстро выяснилось, что подтвердить свои слова он не может. Также в ходе расследования выяснилось, что Олег Крот мог быть связан с игорным бизнесом в лице российского букмекера 1XBET.

Как Олег Крот стремится защитить свою конфискованную собственность

С тех пор предприниматель изменился – активно технологизации украинской армии.

Как потерять компанию по производству дронов

Как писали "Комментарии", еще до 2022 года в Украине случился бум на производство дронов, и пусть их настоящий расцвет пришелся на полномасштабное вторжение РФ, многие бизнесмены инвестировали в отрасль за годы до этого.

Не стал исключением Олег Крот, который через британскую компанию "Калвер аэроспейс Юкей ЛТД" владеет примерно 40,5% ООО "Глефа", специализирующейся на производстве дронов. На фоне средств, которыми оперирует бизнесмен, выручка "Глефы" за 2023-й год в 74,2 млн грн не кажется существенной, но рост по сравнению с 2022м годом в три раза выглядит многообещающим.

Правда, вопрос о собственности на эту компанию в январе 2023 года встал, что называется, "ребром". 18 января Печерский райсуд Киева арестовал долю бизнесмена в ООО "Глефа", а также еще в 4 компаниях.

Причиной тому послужило уголовное производство № 12023000000001956, в котором идет речь об отмывании денег, полученных преступным путем. В рамках последнего следователи Национальной полиции Украины считают, что совладелец всех этих 5 компаний обманул гражданина Бразилии Карлоса Жозе Де Соуза Фузиями на 35 миллионов долларов.

Как замминистра Дмитрий Грищак свою семью на работу к Олегу Кроту устроил

Согласно данным аналитического сервиса YouControl, директором ООО "Глефа" является такой себе Дмитрий Дмитриевич Грищак, "всего лишь" старший сын заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрия Викторовича Грищака.

Впрочем, предъявить что-либо Дмитрию Дмитриевичу Грищаку оснований нет – старший сын замминистра действительно специалист в сфере БПЛА, 5 лет – до 2020 года, работал в Центральном НИИ вооружения и военной техники ВСУ. Участвовал в принятии на вооружение дронов для украинской армии. Словом, работает он по профилю и, скорее всего, многие фирмы возьмут его на работу за профессионализм, а не родственные связи.

Однако, согласно декларации о доходах за 2023-й год Дмитрия Викторовича Грищака, в том самом ООО "Глефа" трудятся также его младший сын – Алексей, и жена замминистра Анна Грищак. Что любопытно, младший сын чиновника в 2023-м году закончил Национальный университет биоресурсов и природопользования, то есть в каком качестве он может пригодится фирме, производящей БПЛА, непонятно.

Супруга замминистра Анна Грищак является ФОПом, которая предоставляет консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, но также работает в "Глефа" и, судя по данным декларации супруга, именно эта работа является для нее основной. Так, на 11 214 гривен дохода от ФОП в 2023-м году на зарплату в ООО "Глефа" пришлись 422 605 гривен, разница едва ли не в 40 раз.

Кстати, уже упомянутый Дмитрий Грищак, старший сын замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации также оформлен ФОП с основным КВЭДом, как и у матери – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Однако, об этом факте его отец в своей декларации умолчал.

Заметим, что в декларации о доходах за 2022-й год Дмитрий Грищак-старший вообще не упоминает работу младшего сына и жены у Олега Крота в ООО "Глефа", то есть работать в компании они начали в 2023-м году. Именно в том самом году, когда доля Олега Крота в ней была арестована Печерским районным судом – такое вот совпадение, конечно же, случайное.

Крот отдал 10% бизнеса в пользу Слуг народа

1 сентября 2023 года в двух из пяти фирмах, доля в которых Олега Крота была арестована, появились миноритарные бизнес-партнеры. По 5% в ООО "Глефа" и ООО "Калвер авишейшн" получили режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко и бизнес-партнер главы ОП Андрея Ермака и продюсер сериала Артем Колюбаев.

На большую дорогу украинского бизнеса кинопродюссер Артем Колюбаев вышел в 2023 году, сперва как бизнес-партнер бывшего члена ОПЗЖ и крупного девелопера Вадима Столара. К осени бизнесмен мог похвастаться, по данным СМИ, выделенными десятками миллионов гривен бюджетных средств на съемки кино, вложениями в ценные бумаги и дроны производства Culver. В целом, по данным YouControl Артем Колюбаев в настоящий момент выступает владельцем или соучредителем 31 коммерческой фирмы, работающих в самых разных отраслях экономики.

59-летний Алексей Кирющенко ранее был известен как режиссер сериала "Слуга народа", ставшего трамплином для президентского кресла Владимира Зеленского. Однако, в 2023-м году он стал известен и как бизнесмен. Сперва, как совладелец того же Culver, а в 2024-м году как трейдер, торгующий электроэнергией. После того как Кирющенко стал владельцем 49% ООО "Эл-энерго" — компания регулярно побеждает в тендерах на продажу энергии государству. Итог – с октября 2023 года компания получила из госбюджета 1 млрд грн.

В целом размах бизнеса Алексея Кирющенко куда скромнее – в той или иной степени ему принадлежат всего 9 фирм, против 31 у Артема Колюбаева.

Как несложно заметить, ценные работники в лице семьи замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрия Викторовича Грищака или партнеры в лице приближенных к руководителю ОП Артема Колюбаева и Алексея Кирющенко после ареста фирм Олега Крота, выглядят прозаично. Не исключено, что тем самым просто решался вопрос возврата активов, арестованных ранее у бизнесмена.