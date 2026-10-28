ЗМІ: Ексміністр Федоров міг отримати бронювання від компанії близької до Новинського та Жеваго і поїхати з України

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Кречмаровская Наталия
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став співзасновником ІТ-компанії “БЕРН АЙ ТІ”, пов’язаної з підприємствами олігархів.
Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел
У цій же структурі його забронювали від служби в ЗСУ, а сам він виїхав на місяць до США, пишуть “Українські новини”.
Крім того, за даними ЗМІ, згаданий співзасновник фірми Федорова пов’язаний із підприємствами інших олігархів.
Також, за даними журналістів, Михайло Федоров втратив бронювання у фонді Джорджа Сороса “Східна Європа” та був заброньований вже на новому місці роботи – власній компанії. Це бронювання, повідомляє ЗМІ, дозволило ексміністру оборони виїхати до США на місяць. Подорож була оформлена, як відрядження.
Видання нагадує, що відразу після відставки з посади міністра оборони Михайло Федоров був заброньований від служби в армії у фонді “Східна Європа” з орбіти американського фінансиста Джорджа Сороса. Тоді спеціально під ексміністра було створено штатну посаду, працевлаштовано без конкурсу та вже наступного дня броньовано. Зарплату Федорову і його закордонні відрядження, за даними журналістів, оплачували за кошти з пожертв.