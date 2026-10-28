ЗМІ: Ексміністр Федоров міг отримати бронювання від компанії близької до Новинського та Жеваго і поїхати з України

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став співзасновником ІТ-компанії “БЕРН АЙ ТІ”, пов’язаної з підприємствами олігархів.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

У цій же структурі його забронювали від служби в ЗСУ, а сам він виїхав на місяць до США, пишуть “Українські новини”.

“Федоров увійшов до складу засновників “БЕРН АЙ ТІ” 19 жовтня. Директором та іншим співвласником компанії є Євген Миколайович Дядюк. Особа з такими самими ПІБ була помічником низки народних депутатів, зокрема Володимира Матвєєва від забороненої Комуністичної партії та олігарха Костянтина Жеваго. Згідно з даними YouControl, зараз партнер Федорова є керівником або співвласником в ТОВ “КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ”, “ВАЛСА ГТВ”, БО “БФ “РОСАВА-УКРАЇНА”, БО “БФ “РОСАВА “САЛЮТ ДЕВЕЛОПМЕНТ”, які контролює Костянтин Жеваго”, — пише видання.

Крім того, за даними ЗМІ, згаданий співзасновник фірми Федорова пов’язаний із підприємствами інших олігархів.

“Євген Миколайович Дядюк відомий як адвокат, керівник Управління судової практики та взаємодії з контролюючими органами компаній, акціонером яких раніше був Вадим Новинський (олігарх російського походження)”, — йдеться в повідомленні.

Також, за даними журналістів, Михайло Федоров втратив бронювання у фонді Джорджа Сороса “Східна Європа” та був заброньований вже на новому місці роботи – власній компанії. Це бронювання, повідомляє ЗМІ, дозволило ексміністру оборони виїхати до США на місяць. Подорож була оформлена, як відрядження.

Видання нагадує, що відразу після відставки з посади міністра оборони Михайло Федоров був заброньований від служби в армії у фонді “Східна Європа” з орбіти американського фінансиста Джорджа Сороса. Тоді спеціально під ексміністра було створено штатну посаду, працевлаштовано без конкурсу та вже наступного дня броньовано. Зарплату Федорову і його закордонні відрядження, за даними журналістів, оплачували за кошти з пожертв.



