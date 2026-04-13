Як Україна буде налагоджувати стосунки з Угорщиною: у Києві здивували планами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виставки оборонних рішень, приуроченої до дня працівника оборонно-промислового комплексу України, окреслив основні пріоритети вітчизняної дипломатії на найближчий період. За словами Сибіги, Україна має намір вирішити низку важливих питань з новим угорським урядом після нещодавніх парламентських виборів, на яких перемогла партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Сибіга зазначив, що серед ключових питань, які Україна планує вирішити з Угорщиною, є співпраця в таких сферах, як прикордонна інфраструктура та європейська інтеграція. Особливо важливим є питання зняття блокади на шляху України до Європейського Союзу, яку підтримує Угорщина. Серед інших пріоритетних питань міністр згадував санкційний пакет, зокрема 20-й пакет санкцій проти Росії, питання щодо кредиту на 90 мільярдів євро та відкриття кластерів, необхідних для подальшої співпраці.

Міністр також підтвердив готовність України реалізовувати найвищі європейські стандарти щодо прав національних меншин, що є важливим елементом для стабільних відносин з Угорщиною. За його словами, Україна відкрито заявляє про бажання продовжити діалог із угорською стороною з цих питань.

Ще одне важливе питання, яке обговорювалося на рівні МЗС, — це безпека нафтопроводу "Дружба", який зазнав атак з боку Росії. Сибіга підкреслив, що Україна готова працювати над його відновленням, з урахуванням усіх технічних вимог для забезпечення безпеки цього важливого енергетичного об'єкта.

Говорячи про уроки, які можна винести з останніх угорських виборів, Сибіга зазначив, що антиукраїнська риторика виявилася невдалою та не принесла політичних дивідендів. Виборці чітко дали сигнал, що підтримка антиукраїнських настроїв більше не є ефективною стратегією. Це важливий урок для політиків, які намагаються будувати свою кампанію на ворожнечі до України.

Міністр також висловив впевненість у тому, що новий угорський уряд поверне Україні кошти, що були викрадені з "Ощадбанку". Він підтвердив, що Україна має всі підстави для оптимізму з цього питання.

