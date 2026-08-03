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Вимушене рішення Зеленського змінить все: це повне фіаско президента

Експерт Ступак пояснив, чому призначення Умєрова погіршить роботу розвідки

3 серпня 2026, 20:59
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський продовжує кадрові зміни — сьогодні призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки. Однак експерти зазначають, що рішення не сприятиме покращенню роботи служби. 

Вимушене рішення Зеленського змінить все: це повне фіаско президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак переконаний, що призначати на посади потрібно спеціалістів. 

“А якщо призначати за принципом — кудись треба прилаштувати, тоді це буде фіаско, тоді ця історія не злітає… Він був і в Міноборони, і секретарем РНБО, тепер його на службу зовнішнього розвитку. Я впевнений, що на співробітників СЗР це повпливає демотивуючо”, — зазначив експерт.

За його словами, у службі і зараз немає активної роботи. 

“Скажу, з того, що я знаю — вони взагалі там просиджують просто штани, бо завдання толком не ставляться, активні якісь заходи не проводяться, все більше перетворюється на паперову роботу. Це станом на зараз”, — зауважив він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що податкова служба буде знати куди та коли переміщаються українці за кордон. У мережі Інтернет з’явилась інформація про підписання відповідного договору між прикордонною та податковою службами.

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що в автоматичному режимі прикордонна служба якимось чином вирішила з якоїсь причини надавати дані податковій про перетин кордону громадянами. За його словами, це фактично стеження.

Політик розповів, за яких умов прикордонна служба може розкривати конфіденційну інформацію. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1VfN_9pz6pQ
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